Zeitenwende in Palermo – Die Mafia wittert Morgenluft Leoluca Orlando hört auf: Palermos langjähriger Bürgermeister war ein Frühlingsmacher gegen die Mafia – brillant, leidenschaftlich und eitel. Nun hofft Cosa Nostra auf ein Comeback. Oliver Meiler aus Rom

Ein Marktschreier für seine Stadt: Leoluca Orlando, während 22 Jahren Bürgermeister von Palermo, in einer Aufnahme aus dem Jahr 2019. Foto: Gianni Cipriano (Laif)

Eine Stadt, eine Silhouette. Wenn einer so verwachsen ist mit einem Ort, wie das Leoluca Orlando mit Palermo ist, dann spricht man auch schon mal von Inkarnation, von Verkörperung. 22 Jahre war Orlando Bürgermeister des sizilianischen Hauptortes, fünf Mandate verteilt auf 37 Jahre, und wenn er zwischendurch auch mal ein paar Jahre weg gewesen ist: Orlando war doch immer da, eine Zigarre zwischen Zeige- und Mittelfinger.

«Ich war der Papa dieser Stadt», sagte er vor einer Woche zum Magazin «Venerdì». «Und wie das so ist mit Vätern, es geht nicht immer gut, aber sie sind immer da.» Orlando ist jetzt 74 Jahre alt, seine Sachen im Palazzo delle Aquile sind schon lange gepackt.

Am Sonntag wählen die Palermitani einen neuen Bürgermeister. Eine Zeitenwende, wie auch immer es herauskommt. Orlando darf nicht mehr kandidieren, sein Kontingent an möglichen Amtszeiten ist ausgeschöpft. Sonst hätten sie ihn wahrscheinlich wiedergewählt, trotz allem. Trotz allen ungelösten Problemen im Verkehr, bei der Müllabfuhr, in den heruntergekommenen Peripherien, bei den Friedhöfen, die während der Pandemie Särge stapelten und keine Plätze mehr fanden für die letzte Ruhe der Lieben. Sie würden Orlando wohl auch noch mal seine Eitelkeit verzeihen, die ist ziemlich uferlos.

Gemeindewahlen in Italien Infos einblenden In Italien findet am Sonntag eine Reihe von Gemeindewahlen statt, etwa neun Millionen Bürgerinnen und Bürger sind zu den Urnen gerufen. Ausser in Palermo werden unter anderem auch die Bürgermeister von Genua, Verona, Parma, L’Aquila und Catanzaro gewählt. Zeitgleich sollen die Italiener auch über fünf Punkte einer Justizreform abstimmen, gegen die der Partito Radicale und die rechte Lega das Referendum ergriffen haben. Damit die fünf Abstimmungen gültig sind, müssen jeweils mindestens 50 Prozent der italienischen Stimmberechtigten daran teilnehmen, also ungefähr 26 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Quorum erreicht wird, ist in allen Fällen sehr klein. (om.)

Der Vater der Stadt war eben auch der Frühlingsmacher, der Initiator der sogenannten Primavera di Palermo nach dem langen Winter der Mafiamorde an Politikern, Journalisten und Richtern, an Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, und das wird immer bleiben. In Palermo, Wiege und Hort von Cosa Nostra, haben sich die Menschen in jener Zeit zum ersten Mal getraut, sich aufzulehnen gegen die finsteren Herrscher. Das Symbol waren weisse Leintücher, sie hingen vor den Fenstern. Aus der Stadt der Mafia wurde eine Stadt der Antimafia.

Symbol des Aufstands: 1992 hingen Leintücher an den Fenstern und Balkonen Palermos – als Zeichen gegen Cosa Nostra. Foto: PD

Orlando kam als Sohn eines Anwalts auf die Welt, studierte Rechtswissenschaften, hängte einige Semester in Heidelberg an, was sein hervorragendes Deutsch erklärt. Dann engagierte er sich in der Politik, im linken Flügel der Democrazia Cristiana. Als Cosa Nostra 1980 den damaligen sizilianischen Regionspräsidenten Piersanti Mattarella umgebracht hatte, seinen politischen Mentor, beschloss Orlando, sich in Palermos Stadtrat zu engagieren.

So fing alles an. Orlando hätte in seiner langen politischen Vita auch national eine stattliche Karriere machen können, er wurde Abgeordneter in Rom und für ein Mandat auch Mitglied des Europaparlaments. Am Ende aber war er vor allem der Papa Palermos, seine Paraderolle.

Hörte man Orlando zu, war es, als stünde Palermo kulturell auf einer Ebene mit New York, Berlin und Paris.

Orlando war ein formidabler Verkäufer seiner Stadt. Er umgab sich mit viel internationaler Prominenz, finanzierte tausend kulturelle Initiativen, auch grosse. Hörte man ihm zu, war es, als stünde Palermo auf einer Ebene mit New York, Berlin, Paris. Das wirkte manchmal etwas lächerlich, wahr aber war: Palermo veränderte und öffnete sich – es befreite sich vom bleiernen Schleier, der die Stadt lange umweht hatte.

Ein hübscher Teil des alten Zentrums wurde zur Fussgängerzone. Plötzlich kamen auch Touristen, die früher nicht gekommen wären. Orlando wollte seine Stadt auch als «Kapitale der Rechte und Freiheiten» verstanden wissen, mit grossem Herzen für Migranten. Keine Chance verpasste er, diesem Herzen zu huldigen.

Nun also geht er. «Ich hoffe, die Palermitaner werden sich an mich erinnern», sagte er in dem Interview im «Venerdì». Wahrscheinlich wünscht er sich etwas mehr als nur das. Einen Nachfolger hat Orlando nicht aufgebaut, alles Licht war immer für ihn bestimmt.

Der Favorit hat dubiose Förderer, zwei von ihnen sassen lange im Gefängnis – wegen ihrer Nähe zur Mafia.

Als Favorit für das Amt gilt jetzt ein Mann mit dubiosen Freunden und Förderern. Roberto Lagalla, 67 Jahre alt, Medizinprofessor und ehemaliger Rektor der Universität von Palermo. Er wird von der gesamten Rechten gestützt, allerdings war das nicht von Beginn weg so. Lagalla startete als Kandidat einer Bürgerliste, erhielt dann aber offenbar ungefragt die Unterstützung von zwei Persönlichkeiten mit markant gezeichnetem Leumund.

Er sagt, er sei «autonom», aber ein Schatten bleibt: Roberto Lagalla, Kandidat der Rechten. Foto: PD

Salvatore «Totò» Cuffaro, früher Gouverneur Siziliens, und Marcello Dell’Utri, ehemaliger Senator von Forza Italia und enger Vertrauter von Silvio Berlusconi, riefen dazu auf, Lagalla zu wählen. Beide haben lange im Gefängnis gesessen, je zu sieben Jahren Haft verurteilt: Cuffaro wegen Begünstigung der Mafia, Dell’Utri für Komplizenschaft mit Cosa Nostra. Öffentliche Ämter dürfen sie keine mehr bekleiden. Aber das hindert sie nicht daran, ihren Einfluss spielen zu lassen.

Lagalla sagt, er sei «autonom, transparent, ein Mann der Legalität», seine Geschichte spreche für ihn. Aber der Schatten bleibt. Als am vergangenen 23. Mai in Präsenz des Präsidenten der Republik zum dreissigsten Mal des Attentats auf Richter Falcone, dessen Frau und dessen Leibwache gedacht wurde, blieb der Kandidat der Rechten der Feier fern. Ein Signal?

Diese Woche wurde nun ein Politiker von Forza Italia, der Lagalla unterstützte, verhaftet, weil er sich mit einem Mafiaboss abgesprochen hatte. In einem abgehörten Telefonat sagt der Politiker zu dem Boss: «Hilf mir, du weisst, ich mag dich sehr. Wenn ich mächtig bin, seid auch ihr mächtig.»

Die Mafia möchte ihre Hände auf die Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds legen, die nun bald auch nach Sizilien fliessen werden. Lagalla beteuert, er würde schon aufpassen.

In der Jugend war er Stabhochspringer: Franco Miceli, Kandidat der Linken. Foto: PD

Sein wichtigster Konkurrent ist Franco Miceli (69), ein Architekt, er wird von den Sozialdemokraten und den Cinque Stelle getragen. In den Umfragen liegt Miceli knapp hinter Lagalla, wobei: Zuletzt hat er stark aufgeholt. Siziliens Wahlrecht kennt eine Besonderheit: Wer im ersten Wahlgang mindestens 40 Prozent der Stimmen gewinnt, ist direkt gewählt. Im anderen Fall ist ein zweiter Wahlgang nötig.

Miceli, in der Jugend Stabhochspringer, wäre eine Wahl im Geiste Orlandos. Auch wenn die Latte natürlich schon sehr hoch liegt.



Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

