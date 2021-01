Für den Kolumnisten Christoph Eymann gibt es keine Schlüsseldepartemente. Jedes Departement sei gleich wichtig, ist er überzeugt. Foto: Nicole Pont/Tamedia

Was bitte ist ein Schlüsseldepartement? Dieser Begriff tauchte in mehreren Medien auf, ohne dass er auch nur einmal plausibel erklärt worden wäre. Folgt man der Aussage: «Die SP sichert sich die Schlüsseldepartemente», so wären das Wirtschafts-, Sozial- und Umweltdepartement, das Finanzdepartement und das Präsidialdepartement «Schlüsseldepartemente», alle anderen nicht, also zweitrangig.

Interessant ist diese journalistische Weisheit auch deshalb, weil oft abschätzig über das Präsidialdepartement berichtet wurde. Ein weiterer Titel lautete: «Den Sozialdemokraten kann es egal sein, wer unter ihnen mitregiert.» Sind die drei Bürgerlichen – gleich viele, wie die SP stellt – aus dieser Optik quantité négligeable? Solche abenteuerlichen Aussagen blieben bei Medienleuten hängen; der Tenor in anderen Zeitungen und in elektronischen Medien war ähnlich. Gewisse Begriffe aus den Medien setzen sich fest, so auch die Bezeichnung «rot-grün dominierte Regierung», die in den letzten 16 Jahren oft Verwendung fand.