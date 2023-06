Eine Demonstrantin in Bern fühlt sich diskriminiert. Foto: Dres Hubacher

Nach diesem (vor allem thematisch) bunten «feministischen Streik» am Mittwoch bleibt man ja etwas ratlos zurück – und ist sich nicht wirklich sicher, für was da genau wer auf die Strassen dieses Landes gegangen ist.

Alles war dabei, ein bisschen für (30-Stunden-Woche, Gratiskrippen) und vor allem viel anti: antikapitalistisch, antirassistisch, antipatriarchal.

Und kein Vergleich zu den beeindruckenden Märschen von 1991 und 2019, als Hunderttausende die Schweiz für einen Tag ziemlich gesamthaft einnahmen.

Die Chefredaktorin der Redaktion Tamedia, zu der auch diese Zeitung gehört, hat es vorgängig in ihrem Leitartikel auf den Punkt gebracht: «Dieser Streik wurde gekapert». Und zwar von links.

Hauptsache, hässig? Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Natürlich sind immer noch mehrheitlich Frauen gekommen, das schon, aber dafür politisch klar verortbar – Vertreterinnen aus der Mitte, vielleicht sogar bürgerliche: Fehlanzeige.

Man hatte deshalb schon den Eindruck, dass es in diesem Superwahljahr einfach eine Superwahlkampfparty des links-grünen Lagers war. Warum auch nicht? Ein grosses Fest ist ja per se immer gut.

Und ja, okay, viele Teilnehmerinnen waren immer noch wütend wegen irgendetwas, das war der Leitspruch dieses Anlasses. Hauptsache, hässig?

Emotionen sind zwar immer nützlich, denn dann brauchts für ein Anliegen keine Belege mehr. Aber so richtig überzeugend wirkte das nicht, da man vor allem lachende Gesichter sah.

Die Frauenbewegung hat sich etwas totgesiegt

Man hatte eher das Gefühl: Nach den Erfolgen in den letzten Jahrzehnten hat sich die Frauenbewegung etwas totgesiegt. Zu Recht, selbstverständlich.

Womöglich wurde auch deshalb aus einem Frauenstreik ein feministischer Streik. Das verfängt dann halt einfach bei der Anzahl Besucherinnen etwa zehnmal weniger.

Immerhin, muss man fairerweise sagen, war ein Thema, das – zumindest bei Linken – den Puls noch immer zuverlässig in den rötesten Bereich hochjagt, eines der präsentesten.

Lohndiskriminierung.

Kurz: Bei gleicher Arbeit verdient ein Mann mehr als eine Frau. Und das einzig darum, weil er ein Mann, weil sie eine Frau ist.

Die Baselbieter Landrätin Ronja Jansen (SP) schrieb stellvertretend in dieser Woche in ihrer BaZ-Kolumne, dass «Frauen in diesem Land heute jährlich über 100 Milliarden Franken weniger als die Männer verdienen».

Wegen Lohndiskriminierung, logisch.

Auch in den Medien wird der angeblichen Benachteiligung viel Platz eingeräumt (auch in dieser Zeitung). Die Strategen wissen längst: So kann Politik gemacht werden (und durchaus erfolgreich).

Wieso, könnte man ja keck als Gegenfrage stellen, stellen die immer als böse und profitgierig dargestellten Unternehmer dann nicht nur Frauen ein? Wenn sie doch so viel billiger arbeiten und – unbestritten – die gleich gute Büez wie Männer leisten. Und das auf einem Arbeitsmarkt, der (bei einer mickrigen Arbeitslosenquote von 2 Prozent) händeringend nach Fachkräften sucht, also ein Arbeitnehmermarkt ist: Der potenzielle Angestellte hat die Wahl, nicht der Arbeitgeber. Wer sich da Diskriminierung einer grossen Gruppe (in diesem Fall: Frauen) erlauben wollte, stünde bald ohne gute Mitarbeiter da.

Die Antwort: weil Lohndiskriminierung gar nicht erwiesen – und eigentlich ziemlich vollumfänglich widerlegt ist. Aber die Linke ignoriert das beflissen.

Frauen verdienen durchschnittlich weniger

Was wahr ist: Natürlich gibt es Lohnunterschiede – und ja: Frauen verdienen in der Schweiz durchschnittlich 18 Prozent weniger als Männer (19,5 im privaten, 15,1 im öffentlichen Sektor).

Einfach, weil sie Frauen sind und in einem bösen, chauvinistischen Land leben (wie das ständig behauptet wird)?



Na ja.

Mehr als die Hälfte (52,2 Prozent) dieser Differenz ist erklärbar (Dienstjahre, Bildungsniveau, Anforderungsprofil, Branche). Der Rest ist unerklärbar.

Klingt immer noch fürchterlich unfair, ist es aber nicht. Weil die Lohngleichheitsanalysen – auch die bekannteste vom Bund: Logib – nach wie vor wichtige Faktoren unberücksichtigt lassen. Das ist besonders störend, weil für Unternehmen mit mindestens hundert Angestellten eine solche Überprüfung mittlerweile staatlich vorgeschrieben ist.

Denn es wäre doch, ja genau, fair, wenn nicht einfach vermutet und insinuiert wird, sondern wenn man sich an Fakten hält.

Es fehlen viele relevante Faktoren. Wer schon einmal gearbeitet hat und nicht von der politischen Selbstverwirklichung lebt: Der kann das wissen.

Dafür aber fehlen wichtige Erkenntnisse. Der Bund berücksichtigt nur die potenzielle Berufserfahrung (Alter minus 15 Jahre). Auch nicht dabei: Jobwechsel, Flexibilität bei Arbeitszeiten (Schicht, Wochenende, Nacht) und die Belastung (psychisch oder physisch).

All das ist lohnrelevant.

Wer schon einmal gearbeitet hat und nicht von der politischen Selbstverwirklichung lebt: Der kann das wissen.

Auffallend ist in diesem Fall: Genau jene Kreise, die beim Klima oder bei Corona immer mit dem tadelnden Mahnfinger auf die Wissenschaft verwiesen haben, sind für empirische Untersuchungen nicht mehr zu haben.

Dabei gibt es diese seit 2014. Im Auftrag der damaligen Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP) kam eine Studie schon damals zum Schluss, dass die gerade genannten Kriterien «ein hohes oder sehr hohes Erklärungspotenzial» für den restlichen Lohnunterschied hätten.

Ganz nah an der Perfektion

Vor zwei Jahren haben das Competence Centre for Diversity & Inclusion (CCDI) der Universität St. Gallen und das auf Lohngleichheitsanalysen spezialisierte Unternehmen Comp-on in Untersuchungen mit insgesamt 270’000 Mitarbeitern praktisch zeitgleich festgestellt: In 97 respektive 95 Prozent der Fälle liegt keine sogenannte Lohndiskriminierung vor.

In dieser Woche kommt nun eine Untersuchung der HSG (im Auftrag des Arbeitgeberverbandes) zu einem noch besseren, ja fast perfekten Ergebnis: 99,3 Prozent der ausgewerteten Unternehmen halten sich an das Gleichstellungsgesetz.

Das heisst: Die Firmen halten die Vorgabe, dass die «nicht erklärten Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern für die gleiche geleistete Arbeit» nicht höher als der Toleranzwert von 5 Prozent liegen, ein: Er liegt im Schnitt bei 3,3 Prozent. In Wahrheit, meint der Verband, dürfte der Unterschied noch kleiner sein.

Es ist dies also die neuste einer Vielzahl an Untersuchungen, die immer zum selben Schluss kommen. Der Unterschied bei den Löhnen ist nur zu einem kleinen Teil nicht erklärbar. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts unwahrscheinlich.

Die Autorin der HSG-Studie sagt: «Den unerklärten Anteil der Lohndifferenzen rein als Lohndiskriminierung zu interpretieren, ist auf Basis einer statistischen Analyse nicht möglich.»

Natürlich ist es das nicht, aber es passt halt so gut ins Narrativ von Politikern und Journalisten.

Für die Gewerkschaft Unia sind die Studien ein «schlechter Witz». Foto: Pino Covino

Dass der emeritierte Arbeitsmarkt-Professor George Sheldon von der Universität Basel dasselbe gesagt hat: wird ignoriert. Dass Conny Wunsch, ebenfalls Professorin für Arbeitsmarktökonomie von der Universität Basel, diese Befunde untermauerte – und darlegen konnte, dass die unerklärte Lohnungleichheit stark sinkt, wenn die erwähnten Faktoren methodisch aufgegriffen werden: All das interessiert im ideologischen Elfenbeintürmchen aber eher weniger.

Die NZZ nannte die Lohndiskriminierung kürzlich treffend «einen grossen Bluff», man könnte heute wohl auch sagen: Sie ist eine Mär.

Die Welt, wie sie mir gefällt

Das gibt selbst der Rechtsprofessor Kurt Pärli zu: In den Tamedia-Zeitungen empfiehlt er, die «Erklärfaktoren Arbeitspensum und Lohnarten zu streichen». Dadurch bleibt «ein grösserer Teil der Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern unerklärt, was politisch gewollt sein kann, um den Druck auf Interventionen zu erhöhen».

Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.

Wie sich das in der Realität dann verfestigt, zeigt das Beispiel der Unia-Chefin Vania Alleva gut auf. Im «Blick» sagt sie, angesprochen auf die neusten Erkenntnisse: «Genau, es gibt keine Lohndiskriminierung mehr – und die Erde ist eine Scheibe! Sorry, aber das ist ein schlechter Witz. Wir halten uns an die offiziellen Zahlen des Bundes: Das Einkommen der Frauen ist 19,5 Prozent tiefer als jenes der Männer. Über 45 Prozent der Lohndifferenz lassen sich nicht erklären.»

Die Erde ist wohl eher eine Scheibe, als dass Frauen in diesem Land beim Lohn diskriminiert werden.

Über die Gründe, warum das so ist – und die es ja wert sind, sie zu diskutieren: kein Wort.

Solange man «Frauendiskriminierung» anprangern kann, ist alles egal. Vor allem Fakten. Man braucht das Thema halt noch für die tägliche Empörungsbewirtschaftung.

Vielleicht muss man Alleva und ihren vielen Mitstreiterinnen mal entgegnen: Die Erde ist wohl eher eine Scheibe, als dass Frauen in diesem Land beim Lohn diskriminiert werden.



Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.