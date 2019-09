Die Männchen bleiben aussen vor

Einen schwarzen Schopf auf dem Kopf und sonst fast ohne Fell, schmiegt sich das Gorilla-Junge eng an den Bauch seiner Mutter Faddama. Vor drei Wochen hatte es die gesamte Gorilla-Gruppe des Basler Zoos in Aufregung versetzt, als es an einem Sonntagabend, kurz bevor der Zolli schloss, zur Welt kam. Vor allem die vierjährige Schwester Makala und Gorilla-Weibchen Joas insistierten liebevoll, aber hartnäckig, bis sie das Junge begutachten beziehungsweise sanft mit dem Finger berühren konnten.