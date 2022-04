«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Macht der Bilder im Krieg Bilder können uns eine Vorstellung davon geben, wie brutal das Kriegsgeschehen in der Ukraine ist. Dieselben Bilder können aber auch täuschen und manipulieren. Wie können wir unseren eigenen Augen weiterhin trauen? Laura Bachmann Hannes von Wyl als Gast Philipp Loser als Host

Am letzten Freitag schlug eine Rakete in einen Bahnhof in Kramatorsk im Osten der Ukraine ein. Wenige Stunden später kursierten Bilder davon in den Medien und im Internet. Bilder von toten Menschen neben ihrem Gepäck auf dem Bahnhofsplatz, Bilder der zersplitterten Rakete und ein – besonders oft geteiltes – Bild eines blutgetränkten Plüschpferds.

Der Ukraine-Krieg kann mittels solcher Bilder live mitverfolgt werden. Oft ist jedoch unklar, woher die Informationen stammen und mit welcher Absicht sie verbreitet werden.

Welche Rolle spielt die Macht der Bilder inmitten eines Krieges? Wie nutzen Russland sowie die Ukraine visuelle Inszenierungen zu eigenen Zwecken? Wie viele Bilder, die uns erreichen, sind manipuliert? Und wie können wir unseren eigenen Augen trauen?

Diese Fragen beantwortet Tamedia-Journalist Hannes von Wyl in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Er ist Teil des Rechercheteams hinter dem Tamedia-Ukraine-Blog. In diesem Blog versuchen die Autoren täglich, die Flut von Informationen einzuordnen und zu verifizieren.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Hannes von Wyl ist Abo-Manager für alle Tamedia-Titel in der Deutschschweiz. Als Teil des Rechercheteams hat er 2018 den Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Neben der Arbeit studiert er Nahoststudien an der Universität Basel. Mehr Infos @hannesvonwyl

