Kalt?

Warm?

Heiss?

Was anmutet wie das bekannte Kinderspiel, hat letzte Woche eher bei vielen Erwachsenen für ordentlich Furore gesorgt. Was nicht weiter überrascht, schliesslich gehts um das Portemonnaie der meisten Menschen dieses Landes.

Eine Studie der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse ist verantwortlich für die ganze Aufmerksamkeit – allein in den ersten vier Tagen nach Veröffentlichung sind gemäss Schweizerischer Mediendatenbank über 100 Artikel zum Thema publiziert worden.

Der Aufreger: Während sowohl Ökonomen als auch Politiker gerne über die kalte oder heisse Progression sprechen (Erstere: sattelfest, Letztere: na ja), steht nun plötzlich die wenig – besser: gar nicht – beachtete warme Progression im medialen Rampenlicht.

Wer hätte es gewusst?

Auch diese Zeitung, die exklusiv über die Avenir-Suisse-Studie berichtet hat, gibt zu, dass die warme Progression «kaum bekannt» ist. Wer nun beim gepflegten Dinner oder im gemütlichen Kreis jedoch mit neu angeeignetem Wissen punkten (prahlen?) will: Der sollte höflicherweise zumindest erwähnen, auf wen diese Begrifflichkeit zurückzuführen ist.

Baschi Dürr.

Ja, genau, unser Baschi Dürr.

Er ist der Entdecker eines Phänomens, das gemäss Avenir Suisse für die Haushalte zu einer jährlichen Mehrbelastung von 800 Millionen Franken führt.

Ganz ehrlich: Wer hat das schon vorletzte Woche gewusst?

Dürr dagegen hat in einem lesenswerten (und nicht gerade anspruchslosen) Beitrag im «Schweizer Monat» schon im Jahr 2007 getitelt: «Die vergessene ‹warme› Progression».

«Ich hatte mich damals als Finanz­kommissions­präsident gewundert, warum – nicht nur in Basel – die Steuersätze eher sinken und gleichzeitig die Steuereinnahmen eher steigen.» Baschi Dürr über die «warme Progression»

Auf Anfrage sagt er: «Ich hatte mich damals als Finanz­kommissions­präsident gewundert, warum – nicht nur in Basel – die Steuersätze eher sinken und gleichzeitig die Steuereinnahmen eher steigen.» Dabei habe er dieses Prinzip «entdeckt». Den Artikel bietet Dürr damals verschiedenen Zeitungen an, abdrucken wollte ihn dann nur der «Schweizer Monat».

In diesem seziert er das Phänomen detailliert und scheut sich nicht vor pointierten Aussagen: «Die Vermutung drängt sich auf, dass der Fiskus die warme Progression wohlwollend in Kauf nimmt, obwohl die Politik sie ursprünglich nicht beabsichtigt hat.»

Und: «Die meisten Finanzpolitiker allerdings dürften sich dieses Phänomens gar nicht bewusst sein.»

Und als Fazit: «Die warme Progression existiert – zu rechtfertigen ist sie aber kaum. Dabei wäre ihre regelmässige Eliminierung einfach zu bewerkstelligen, wenn die Politik nur wollte.»

Antipopulist

Jetzt, auf einmal, will die Politik das. Die Parlamentarier drängen in den Vordergrund, linke, rechte, und alle wollen es schon immer (besser) gewusst haben. Eine Vorstossflut in der Causa «warme Progression»: garantiert.

16 Jahre später.

Und Baschi Dürr, voraussehend, besser informiert, intelligenter als viele auch: Er muss aus der Ferne betrachten, wie andere nun versuchen, die Lorbeeren einzuheimsen. Das hat fast schon etwas Tragisches.

Aber es passt halt eben ganz gut zu diesem Baschi Dürr, mit dem die Öffentlichkeit immer ein bisschen gefremdelt hat und er vielleicht auch mit ihr – auch wenn er sich dagegen seit Jahren wehrt («Was heisst nicht authentisch, nicht bürgernah?»).

Aber Dürr ist Antipopulist, der sich nicht verstellt für ein paar Wählerstimmen. Alle Wegbegleiter (auch die Kritiker, und davon gibt es durchaus ein paar): Er spielt immer fair. Zahlt dafür politisch jedoch einen hohen Preis.

Intellektuell? Champions League

Seine intellektuelle Art wirkt für viele unnahbar; sein wacher, schneller Geist kann überfordern. In seiner Kolumne im «Schweizer Monat» schreibt er solche Sätze über das Schweizer Ordnungsmodell: «Diese kleinteilige Obrigkeit, Basis von Wettbewerb und damit Fortschritt, kann noch heute als Vorbild dienen. Es muss nicht sein, dass unser Land immer zentralistischer wird.»

Die warme Progression: Das ist von der Komplexität her ungefähr dieselbe Liga.

Champions League.

Als Baschi Dürr vor knapp drei Jahren nicht mehr in den Regierungsrat gewählt wurde, war das Bedauern gross, in Teilen sogar auf linker Seite. Seine voraussehende Art wurde, fast schon paradox, erst im Nachhinein gewürdigt.

Nun kandidiert er im Herbst für den Nationalrat. Ein wichtiges Thema, das diesen sicherlich noch beschäftigen wird, kennt er ja schon aus dem Effeff.

Kommt es vielleicht sogar zur späten Genugtuung für einen verkannten Vorausseher?

