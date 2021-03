Selina von Jackowski vor der Hallen-EM – Die löchrigen Glückssocken hat sie dabei Nach fünf Jahren an der Universität von Buffalo ist die OB-Hürdensprinterin zurück in der Schweiz. Mit dem Abschluss in der Tasche läuft die Baselbieterin in diesem Winter so schnell wie nie zuvor. Am Samstag misst sie sich mit Europas Elite. Fabian Löw

In diesem Winter überquert Selina von Jackowski (l.) die Hürden so schnell wie noch nie. Foto: Ulf Schiller (Athletix)

Der Blick geht direkt in die Kamera, die Arme sind verschränkt. Auf dem Shirt zwei Hörner. «Once a bull, always a bull» schreibt Selina von Jackowski zu ihrem Foto. Der Stier, er ist das Wappentier der Universität von Buffalo, wo sich die 23-jährige Baselbieterin in den letzten fünf Jahren von einer Teenagerin zu einer der schnellsten Hürdensprinterinnen der Schweiz entwickelt hat. Gewaltige Kräfte, unzähmbare Massen – das Tier will nicht so recht passen zur Hürdenspezialistin, die doch so «beweglich und flink» sein muss, wie von Jackowski sagt. Und doch trugen sie die Hörner auf dem Trikot stets in hohem Tempo über die Hindernisse. Und nun gar bis nach Polen, nach Torun, wo sie am Samstag für die Schweiz über 60 Meter Hürden an der Hallen-EM an den Start geht.