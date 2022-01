Singles in der Pandemie – Liebeserklärung ans Alleinsein Daniel Schreiber sagt in seinem Buch «Allein»: Auch ohne romantische Beziehung kann man ein glückliches Leben führen. Auf kluge Art befreit er diesen Lebensentwurf von seinem schambehafteten Image. Nora Zukker

Niemand muss sich schämen, wenn er oder sie allein bleibt: Mann allein im Kinosaal. Foto: LMD

Wenn man in der Silvesternacht allein ins Bett kippt und sich fragt: War es vielleicht doch ein Herz, dieser Klumpen beim Bleigiessen? Oder nach Heiligabend in eine leere Wohnung kommt und denkt: Ich bin so allein, dass ich schreien könnte. Und dann das dringende Bedürfnis verspürt, am nächsten Morgen Rührei für einen anderen Menschen zu kochen und sich zusammen «Kevin – Allein zu Haus» anzuschauen.

An den anderen Tagen im Jahr kann es die kurze heftige Sehnsucht wie bei Daniel Schreiber sein, nach: «Jemandem, dem ich sagen kann, wann ich wieder zu Hause bin.» Feiertage sind, so sehr man es wegignorieren möchte, Momente, in denen Singles auf die gesellschaftliche Vorstellung knallen: Keine Beziehung zu haben, sei Niederlage, Scheitern und Versagen.