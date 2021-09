Ehe für alle, die sich gern haben – Die Liebesehe steht auf schwankendem Boden Emotionsgeschichte: Heiraten aus nichts als aus reiner Zuneigung? Die Liebesheirat hat generell ihre Tücken – und bleibt doch ein Wunschziel der abendländischen Gesellschaft. Weshalb und warum? Meinung Christine Richard

Der Rest einer Hochzeitsdekoration auf einer Brücke über den Rhein in Düsseldorf. Foto: Martin Gerten/Keystone

Die Liebesehe ist eine schöne Erfindung, macht aber Arbeit. Sie steht auf schwankendem Boden. Ihre Basis ist das Ungewöhnlichste, was es zwischen Menschen gibt – reine Liebe. Krasser noch: Die Leidenschaft soll dauern, bis dass der Tod euch scheidet. Womit das Finden eines passenden Partners fast ein Ding der Unmöglichkeit wird. Zumal die Wahl niemand beeinflussen soll, weder die Familie noch wirtschaftliches Kalkül. So will es das Abendland. Was für ein Stress.

Die Liebesheirat ist nicht für diese Welt geschaffen. Sie gründet auf Gefühlen, also ausserhalb des Rechts. Vernunftehe geht einfacher. Dennoch erfreut sich die Liebesehe grosser Beliebtheit. Laut Umfragen möchte die überwältigende Mehrheit der Jugendlichen später heiraten. Ehe für alle: Auch Menschen gleichen Geschlechts wünschen sich anscheinend nichts sehnlicher als die Überführung ihrer Leidenschaft in geordnete rechtliche Verhältnisse. Das ist sehr anständig. Aber auch ziemlich riskant.