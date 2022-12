ITS-Coop-Travel-CEO Andi Restle – «Die Leute wollen wieder fliegen!» Andi Restle, der Chef des Reiseveranstalters ITS Coop Travel, über Lieblingshotels, Fernweh und fehlende Flugscham. Christoph Ammann

Nach zwei Jahren Ferien in der Schweiz oder im nahen Ausland sind laut dem Reiseveranstalter Andi Restle Flugreisen wieder im Aufwind. Foto: Getty

Seit 16 Jahren führt Andi Restle den Reiseveranstalter ITS Coop Travel. Der Direktanbieter mit Sitz in Volketswil ZH konzentriert sich auf Pauschalreisen, vor allem Badeferien. Die Tochterfirma von Coop und DER Touristik erreichte 2022 33’000 Passagiere und 45 Millionen Franken Umsatz.

Der 56-jährige Reiseprofi erklärt im Gespräch mit der SonntagsZeitung, weshalb das Geschäft besser läuft als erwartet.

«Wir hofften nach zwei Corona-bedingt schwierigen Jahren auf 75 Prozent des Umsatzes von 2019.» ITS-Coop-Travel-Chef Andi Restle. Foto: PD

Warum soll man Ferien ausgerechnet bei ITS Coop Travel buchen statt bei Anbietern wie Helvetic Tours oder Migros Ferien, die im gleichen Teich fischen? Von der Produktepalette her unterscheiden wir uns in der Tat nicht stark. Die Zeiten, in denen wir mit Tiefstpreisgarantien und ähnlichen Aktionen punkteten, sind vorbei.

Aber wir behalten einen Wettbewerbsvorteil. Welchen? Als Direktanbieter verkaufen wir nur zu einem kleinen Teil über Reisebüros. Die Kommission entfällt.

Wie viele Kunden buchen Ferien online? 45 Prozent unseres Umsatzes kommen von der Website, eine hohe Quote in der Schweizer Reisebranche. 38 Prozent generiert der Telefonverkauf, den Rest die Reisebüros.

Wie läuft das Geschäft? Wir hofften nach zwei Corona-bedingt schwierigen Jahren auf 75 Prozent des Umsatzes von 2019. Aber Ende Jahr werden wir bei 85 Prozent sein. Dass es so gut läuft, ist auch neuen technologischen Lösungen geschuldet: Wir sind jetzt mit unserem Reservationssystem direkt an die Airlines angebunden und können leicht auf aktuelle Preise und freie Sitze zugreifen.

Liessen sich die Leute nicht von den relativ hohen Preisen im Sommer abschrecken? Schweizerinnen und Schweizer bezahlten die Preise, die der Markt für Badeferien vorgab. Es herrschte ein immenser Nachholbedarf. Der Wettbewerb unter den Reiseveranstaltern artete nicht in Preisschlachten aus wie in anderen Jahren.

ITS Coop Travel startete einst mit 200 Hotels, jetzt sind es mehr als zehnmal so viel: Wie erschliessen Sie neue Destinationen? Nimmt etwa Edelweiss Flüge nach Oman oder Sansibar auf, ziehen wir nach. Wir wählen aus dem Hotelportfolio unserer Muttergesellschaft DER Touristik die Hotels der betreffenden Destination aus, die zu uns passen, und bieten Packages an. Unser Fokus liegt klar auf klassischen Pauschalreisen, vornehmlich Badeferien.

Aktuell eines der beliebtesten Ferienziele: Die Türkei, im Bild der Strand von Altikum im Südwesten des Landes. Foto: Getty

Welches waren die zugkräftigsten Ziele 2022? Die Südtürkei vor Mallorca, Kreta, Rhodos, Zypern und Ägypten. Im Fernbereich reisten am meisten Kunden auf die Malediven, in die Dominikanische Republik und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Gründe sind einfach: Es gab genügend Flüge; die Preise waren attraktiv. Aktuell ändert sich das partiell. Die Nachfrage steigt weiter, bei knapper werdendem Angebot. Ein Retourflug auf die Malediven kann an beliebten Reiseterminen oder für kurzfristige Abflüge mehrere Hundert Franken mehr kosten als vor einem Jahr.

Welche Hotels verkaufen sich am besten? Grosse Anlagen mit 4,5 oder 5 Sternen in direkter Strandlage mit hoher Verfügbarkeit, einem breiten Angebot, all-inclusive und verschiedenen Zimmertypen. Mitentscheidend sind gute Bewertungen bei Holidaycheck und starke Weiterempfehlungsraten.

Gibt es ein Muster, wie sich die Buchungen auf die einzelnen Hotels verteilen? Zwei Beispiele: In der Destination Antalya wurden dieses Jahr 112 Hotels gebucht, 50 Prozent der Buchungen beschränkten sich auf 24 Hotels. Topseller war das Calimera Serra Palace mit neun Prozent aller Antalya-Arrangements. In Hurghada, Ägypten, verkauften wir Aufenthalte in 101 Unterkünften, 15 Hotels sorgten für die Hälfte der Buchungen. Meistgefragt war das Sentido Palm Royale mit sechs Prozent.

Flugscham scheint beim breiten Publikum kein Thema mehr zu sein? In den beiden Pandemiejahren buchten viele Kunden bei uns Hotels in der Schweiz oder in Nachbarländern. Diese Ferienformel ist nicht mehr so gefragt. Die Leute wollen wieder fliegen.

Raten Sie der Kundschaft zu mehr Nachhaltigkeit? Das ist ein schwieriges Thema für unsere Branche. Mein Tipp: Den CO₂-Ausstoss der Flugreisen sollte man über Tools wie Myclimate kompensieren. Wir bieten das auf unserer Website unkompliziert an.

Steigen die Leute darauf ein? Die Kompensationsrate ist sehr bescheiden, im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Weshalb schliessen Sie die Kompensation nicht automatisch in den Arrangementpreis ein? Weil wir uns im Markt keinen Nachteil einhandeln wollen. Meine Hoffnung auf nachhaltigere Ferien ruht auch auf den Hotels. Dort gibt es zwar viele Anstrengungen, aber auch noch Potenzial. Zur Nachhaltigkeit zähle ich nicht nur Umweltschutz, sondern auch soziale Aspekte wie gerechte Löhne und Arbeitsbedingungen.

Hat sich das Buchungsverhalten geändert? Sicherheit und Vertrauen, etwa durch persönlichen Kontakt im Telefonverkauf, sind wichtiger geworden. Wir vermitteln mehr Annullierungs- und Reisezwischenfallversicherungen als früher.

Wird Reisen 2023 angesichts von Energieknappheit, wirtschaftlichen Begleitumständen und des fortdauernden Kriegs in der Ukraine teurer? Nein, unsere Preise bleiben ungefähr stabil, denn Preiserhöhungen können grösstenteils durch den tieferen Eurokurs kompensiert werden.

Überlebt die Pauschalreise? Das viel prognostizierte Ende sehe ich nicht. Man bucht auf einen Streich das ganze Package mit Flug, Hotel und Transfer, und wenns Probleme gibt, kümmern wir uns drum. Zudem ist die Dauer des Aufenthalts flexibler als früher und beschränkt sich nicht mehr auf 7 oder 14 Übernachtungen.

itscoop.ch



Christoph Ammann ist Teamleiter Reisen und schreibt seit 36 Jahren über Tourismus. Seine Lieblingsdisziplinen sind Portraits, Reportagen und Interviews. Neben Destinationen in Nah und Fern interessiert sich Ammann vor allem für die Hotellerie mit all ihren Facetten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.