Eine neue Flüchtlingskrise? – Die Leute wollen einfach nur weg In Nordafrika machen sich wieder mehr Menschen auf den Weg nach Europa. In Tunesien ist es gar ein Exodus der Elite: Akademiker und Familien verlassen das Land. Viele unterschätzen die Gefahr. Mirco Keilberth aus Tunis

Ein Boot mit Migrantinnen und Migranten im Herbst 2021 unterwegs im Mittelmeer vor Lampedusa. Tausende sind in den letzten Jahren bei solchen Überfahrten umgekommen. Foto: Renata Brito (AP)

Omar ben Amor schaut genervt auf sein Mobiltelefon. Ein piepsendes Stakkato vermeldet eingehende Nachrichten. Es ist Freitagnachmittag, wie so oft in diesem Sommer ist dies der Zeitpunkt, an dem sich entscheidet, wo der Tunesier das Wochenende verbringen wird: Am Flughafen seiner Heimatstadt Sfax oder auf Kerkennah, einer Insel vor der flachen Küste Mitteltunesiens. Die eingehenden Nachrichten auf seinem Smartphone kommen von zwei alten Schulfreunden, sie bitten den Aktivisten um Tipps bei ihrer Reise nach Europa.

«Ich habe derzeit zwei Kategorien von Freunden. Die einen verlassen Tunesien von Kerkennah aus per Boot. Die anderen können sich ein Flugticket leisten, fliegen als Touristen nach Frankreich und bleiben einfach dort», sagt der 32-Jährige. Das Resultat sei in beiden Fällen dasselbe, sagt er, «alle meine Freunde gehen, alle jungen Leute wollen einfach nur weg.» Omar ben Amor zählt sich zur dritten Kategorie, «ich kämpfe weiterhin für einen demokratischen Wandel, aber diesen Luxus können sich viele einfach nicht mehr leisten.»

Im Mai kamen 57 Prozent mehr Tunesier als im Vorjahr auf Lampedusa und Sizilien an, vermelden die tunesischen Zeitungen und berufen sich dabei auf das italienische Innenministerium. Die tunesischen Behörden schweigen sich aus über die Vielzahl abfahrender Boote oder über die Migranten, die auf offenem Meer aufgegriffen werden. Aktivisten kritisieren die tunesische Küstenwache immer wieder, in einzelnen Fällen mit Schmugglern zu kooperieren, doch offene Kritik ist gefährlich. Seit der tunesische Präsident Kais Saied im vergangenen Sommer Parlament und Regierung abgesetzt hat und alleine regiert, enden selbst Facebook-Posts mit Kritik an Militär und Armee schnell vor Gericht.

Laut Filmemacher und Menschenrechtsaktivist Omar ben Amor könnte die kommende Ausreisewelle sogar noch dramatischer werden als nach der Revolution 2011 und 2015, als Tunesien nach einer Anschlagswelle in eine Wirtschaftskrise schlitterte. Denn damals machten sich meist junge Männer auf den Weg, um in Frankreich oder Italien als Tagelöhner zu arbeiten. Nun sind es Akademiker, Familien, Menschen aus dem Mittelstand, die ihre Hoffnung auf ein neues Tunesien aufgegeben haben.

Bei ruhiger See benötigt man von Sfax bis Lampedusa weniger als einen Tag. Auf den Videos die Tunesierinnen und Tunesiern in den sozialen Medien veröffentlichen sind meist strahlende Gesichter zu sehen; Menschen, die eine Bootstour in eine bessere Zukunft unternehmen. Auch die 22- jährige Zeineb Khadraoui und ihre ein Jahr ältere Freundin Takwa Saidi glaubten, dass die Reise nach Norden ein abenteuerlicher, aber berechenbarer Ausflug ist. Auf ihren Instagram-Seiten beschreiben sie sämtliche Details der Reise.

Doch nachts und bei hohem Wellengang versagte der Aussenbordmotor ihres Bootes, berichtet der Journalist Nouredinne Gantri aus Zarzis. Das Boot, in dem Takwa Saidi und Zeineb Khadraoui sassen, lief wenige Kilometer vor der Küste voll Wasser und sank. Zusammen mit drei anderen Jugendlichen wurden die Leichen der jungen Frauen später von der Küstenwache aus dem Mittelmeer geborgen. Ein Bekannter Takwas berichtet unter Tränen von ihrem Traum in Frankreich als Lehrerin zu arbeiten. Erst wenige Tage vor der Abfahrt hatte sie ihr Universitätsdiplom abgeholt.

Ein Flüchtlingsboot kentert Ende Mai 2022 vor der Küste Tunesiens. Foto: Valeria Ferraro (AP)

Der Süden Tunesiens erlebt eine Art Exodus, die Chancenlosen sitzen mit der Elite oft in einem Boot, sagt Journalist Gantri. «Ein neues Phänomen, das nur mit dem politischen Stillstand im Land zu erklären ist.»

Doch auch mehrere Zehntausend Menschen aus dem südlichen Afrika warten in den Küstenstädten auf einen der etwa 400 Euro teuren Plätze in den Booten. Seit Anfang des Jahres kümmert sich Omar ben Amor mit einer Bürgerinitiative um die Migranten, die wegen ihrer Hautfarbe oft Opfer von Rassismus sind. Auch unter ihnen gebe es zwei Kategorien, sagt ben Amor. «Die einen kommen mit Studentenvisum nach Tunesien, die anderen sind aus Libyen vor den Milizen geflohen und versuchen nun aus Tunesien nach Europa zu kommen.»

Bis zu 10’000 Menschen aus dem südlichen Afrika leben illegal in Sfax. Sie konkurrieren mit jungen Tunesiern um die Billiglohnjobs, mehrmals kam es in den letzten Jahren zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Ausländern. Seitdem der Kampf um die Macht in der libyschen Hauptstadt wieder eskaliert, kommen täglich mehrere Dutzend Flüchtlinge und Migranten aus Subsahara-Afrika in den Süden Tunesiens.

«Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges ist nichts wie zuvor. Ich bin davon überzeugt, dass 2022 für Tunesien und die Region ein Schicksalsjahr sein wird» Omar ben Amor, Menschenrechtsaktivist

Die Wirtschaftskrise hat das Land mit elf Millionen Einwohnern mit voller Wucht getroffen. Ende Juni stand das öffentliche Leben in Tunesien wieder einmal still. Dem Streikaufruf von Gewerkschaften und politischen Parteien hatten sich 700’000 Angestellte des öffentlichen Dienstes angeschlossen und damit den Flughafen Karthago, Behörden, Taxis und Busse stillgelegt. Die mächtige Gewerkschaft UGTT will die von dem Internationalen Währungsfonds IWF geforderte Wirtschaftsreform und damit das Einfrieren der Gehälter von 600’000 Beamten verhindern.

Der Ton ist so rau wie nie zuvor. Oppositionsführer wie Hamma Hammami bezeichnen Präsident Saied als Hitler, der Tunesien in ausländische Hände geben wolle. Seitdem die Lebensmittelpreise in wenigen Monaten um ein Vielfaches gestiegen sind, kämpft auch der Mittelstand wirtschaftlich ums Überleben.

«Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges ist nichts wie zuvor. Ich bin davon überzeugt, dass 2022 für Tunesien und die Region ein Schicksalsjahr sein wird», sagt Omar ben Amor. «Sollte es wie im vergangenen Jahr zu Unruhen kommen, droht uns das totale Chaos, denn es gibt jetzt keine Kultur des Kompromisses mehr.» An diesem Freitagnachmittag macht er sich auf den Weg zur Fähre nach Kerkennah, um einen tunesischen Bekannten mit dunkler Hautfarbe zu begleiten. Warum dieser nach Kerkennah wolle, habe er gar nicht erst gefragt. «Alleine lässt ihn die Polizei nicht auf die Fähre, wegen seiner Hautfarbe, die bedeutet, dass er vermeintlich aus dem Süden stammt. Ausgrenzung der eigenen Jugend ist der Hauptgrund, warum so viele von hier wegwollen.»

