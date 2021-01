In der Altjahreswoche coachten Sie die U-20 als Assistent an der Junioren-WM in Edmonton. Wie war es, nach fast einem Jahr wieder das Eis zu spüren?

Ich konnte es kaum erwarten, dass es losging mit dem Zusammenzug am 6. Dezember, mit der Vorbereitung in Zug. Ich hatte grosse Freude, dass es endlich wieder kribbelte wegen des Eishockeys. Wegen dieses Abenteuers.