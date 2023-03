Serie «Ein Tag im Leben» – «Die Leute lieben uns, weil wir uns positionieren» Sami Khouri (33) ist Zürichs schillerndster Gastronom. Er mag Fischsuppe, Brasilien und Loyalität. Hannes Grassegger (Das Magazin)

Foto: Privat

Solche Stille beunruhigt mich schon fast. Niemand hat sich gemeldet, auch nicht per Whatsapp, so «Hey Sami, noch nichts abgebrannt in Zürich». Eigentlich höre ich gern von meinen Leuten. Ich bin gerade in Brasilien, in Trancoso bei Bahia, in einem Beach-Club, um mich rum sehe ich Palmen, Posadas und Meer. So Nature-Chic. Neben meiner Heimatstadt Zürich ist das hier mein Lieblingsplatz. Ich bin mit meinem Schatz hier, meine Frau ist Brasilianerin. Der Abend lässt sich schon am Morgen absehen: Es ist jetzt 11 Uhr früh, nachher gibts Essen, so Fischsuppe und Eintöpfe, alles richtig gut. Hier mache ich den ganzen Tag nichts.