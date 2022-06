Weshalb wechselten Sie vom Zürich- an den Gardasee?

Als die Gruppe The Living Circle das Alex Lake Zurich in Thalwil übernahm, das ich eröffnet und geführt hatte, brauchte es dort keinen General Manager mehr. Mein ehemaliger Chef im Four Seasons Milano, der nun für die Signa-Gruppe arbeitet, rief mich an und schlug mir vor, die Leitung des Eden Reserve Hotel & Villas in Gardone zu übernehmen.