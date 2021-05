Seit Sonntag gibt es wieder eine SVP-Werbung, die zu reden gibt. Warum gelingt es dieser Partei so oft, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, während die Kampagnen der anderen Parteien meist verpuffen?

Die Idee ist immer dieselbe: Angstmacherei. Diese Strategie ist aber leider so alt wie die Politkommunikation selber. Die Botschaft in dem vorliegenden Beispiel ist: «Wir SVPler schützen Euch vor der linken Politik – denn wenn man den Linken das Zepter in die Hand gibt, dann kommt es eben so raus, wie wir es Euch in diesem Clip zeigen.»​