FDP-Politiker sieht schwarz für Freiheit – «Die Leute delegieren die Selbstverantwortung an den Staat» Zehn Jahre hat Daniel Seiler, Initiator des Basler Freiheitspodiums, gesellschaftsrelevante Themen aufgenommen und mit Persönlichkeiten diskutiert. Doch damit dürfte bald Schluss sein. Sein Fazit ist nicht nur ernüchternd, sondern bedenklich. Mischa Hauswirth

Dass es vom Freiheitspodium eine Ausgabe 2021 gibt, ist unwahrscheinlich. Noch 2020 diskutierte Daniel Seiler unter anderem mit Ronja Jansen (r.) von den Juso Schweiz über Sinn und Unsinn einer Maskenpflicht. Foto: Frantisek Matous

Eine Liedzeile des deutschen Liedermachers Reinhard Mey heisst: «Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt.» ‹Im Fluss›-Organisator und Ex-SP-Grossrat Tino Krattiger hat in einem Text zum Basler Freiheitspodium im August 2020 genau dieses Zitat hervorgehoben, um auf den schleichenden Freiheitsverdruss in der Bevölkerung hinzuweisen. Oder anders formuliert: Immer weniger sind bereit, vom Staat ihr Selbstbestimmungsrecht einzufordern. Die vor knapp einem Jahr geführte Podiumsdiskussion rund um den Sinn und Unsinn einer Maskenpflicht stiess zwar auf Interesse, so wie alle Veranstaltungen in der Vergangenheit. Dennoch sagt Daniel Seiler, FDP-Politiker und Initiator: «Ich habe das Freiheitspodium nun zehn Jahre veranstaltet – es ist Zeit, Bilanz zu ziehen.» Und diese fällt etwas ernüchternd aus, wenn es um den Freiheitswillen der Bevölkerung geht.