Gefangene IWB-Kunden – Die Letzten beissen die Gaspreise Die Industriellen Werke Basel haben die sogenannten Netzentgelte für die Gasverbraucher um 30 Prozent erhöht. Der eidgenössische Preisüberwacher übt Kritik. Steigende Kosten für die Energiewende dürften nicht auf die Gaskunden überwälzt werden. Kurt Tschan

Für den Kanton Basel-Stadt wird das Erdgasnetz zu einem extrem teuren Auslaufmodell. Zahlen nun die IWB-Kunden die Zeche? Foto: IWB

Das revidierte Energiegesetz soll in Basel-Stadt das Ende der fossilen Energie einläuten. Neue Öl- und Gasheizungen sind nur noch in Ausnahmefällen zugelassen. Erdgas ist out. Die Industriellen Werke Basel (IWB) setzen voll auf Fernwärme. Ihre langjährige Mitgliedschaft beim Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) haben sie gekündigt. Beim Ausstieg aus dem Erdgasgeschäft sprechen sie von einem Generationenprojekt. Nach eigenen Angaben will das Unternehmen, das sich im Besitz des Kantons Basel-Stadt befindet, eine halbe Milliarde Franken dafür aufwenden.