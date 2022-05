Oberbaselbieter Classic-Rock-Dinos – Die letzte Stunde schlägt BackTo verstummen. Das Oberbaselbiet verliert eine feste Grösse in der Bandlandschaft. Daniel Aenishänslin

BackTo brachten die Perlen des Classic Rock zurück auf die Bühne des dritten Jahrtausends. Foto: zVg

Nach 19 Jahren und 250 Konzerten ist Schluss. Die Oberbaselbieter Cover-Band BackTo löst sich auf. Die Fans trauern. «Wir wurden überhäuft mit Abschiedsgeschenken und wissen noch nicht einmal, von wem sie alle gekommen sind», sagt Leadsänger Oli Oesch, «und da sind dann noch diese Briefe, in denen zu lesen ist, wie viel wir den Fans bedeutet haben.»

Zwei Auftritte stehen noch aus. Den letzten, jenen im Liestaler Guggenheim, beschlossen sie mit Polo Hofers «Wenn mys letschte Stündli schlat». Die Quittung erhielten die sechs Musiker in Form von zehn Minuten Applaus.

Ihren ersten Auftritt hatten BackTo am 40. Geburtstag einer Freundin. Damals noch ein zusammengewürfelter Haufen, wurde umgehend die Band daraus, die während zwei Jahrzehnten die Perlen des Classic Rock zelebrieren sollte. Nun gehts zu Ende. Nicht, weil man sich zerstritten hätte. Vielmehr stehen neue und andere Interessen im Vordergrund – sowie zu viele Terminkollisionen.

Diese Erinnerungen bleiben

«Wir haben uns über all die Jahre ein gutes Verhältnis untereinander bewahrt, was an unserer Spielfreude auf der Bühne unschwer zu erkennen war», sagt Multiinstrumentalist Reto Schäublin. Ihre Lieblingsbühnen waren das Galeria in Pratteln, das Guggenheim in Liestal und das Marabu in Gelterkinden. Das waren Heimspiele. Keyboarder Urs Rudin erinnert sich: «Im Marabu war die Stimmung jeweils vom ersten Akkord an auf dem Höhepunkt, was sie für gewöhnlich dann ist, wenn die Zugaben gespielt werden.»

Unvergesslich auch der Auftritt auf der Open Air-Bühne der Euro 08 in Pratteln. Auf jener Bühne, auf der auch Steve Lee und Gotthard standen. Oder jene an der Sissacher Gewerbeausstellung «Mega». Im Zelt vor 1000 völlig entfesselten Fans und einer Thürner Nationalrätin, die auf dem Tisch getanzt haben soll. «Und Päuli legte sich auf den Rücken und spielte seinen Bass, als gäbe es kein Morgen», so Schäublin.

Die göttliche Fügung

«Wir haben ganz demokratisch darüber abgestimmt», erinnert Bassist Paul Erni an die Namenswahl der Band. Dabei wurde aber um die Ecke gedacht. Einer der möglichen Bandnamen auf der langen, langen Liste lautete Back To The Roots. «Es war der letzte Name auf der letzten Zeile der Seite», schildert Schlagzeuger Dani Wagner die göttliche Fügung, «The Roots landete auf der nächsten Seite, BackTo blieb übrig - das wars.»

Sänger Oli Oesch sagt, das Publikum habe der Band immer das Gefühl gegeben, dass sie etwas Besonderes sei: «Es ist in den Konzerten immer voll mitgegangen, und hat uns damit seine Wertschätzung gezeigt.»

BackTo sagen Goodbye: (hinten von links) Paul Erni (Bass, Gesang), Urs Rudin (Keyboard, Mundharmonika, Gesang), Alex Watzdorf (Gitarre, Gesang) und Daniel Wagner (Schlagzeug); (vorne von links) Reto Schäublin (Saxophon, Querflöte, Gitarre, Perkussion, Gesang), Oli Oesch (Gesang, Gitarre). Foto: zVg

