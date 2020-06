Blutige Epoche Hüningens – Von hier konnten die Franzosen gut nach Basel schiessen Bald ist sie für Ausflügler wieder zugänglich, die «Place Abbatucci» in Hüningen, die mit seinen Boulevard-Cafés klassischen Pariser Charme versprüht. Doch die Idylle trügt, denn der Platz hat eine blutige Geschichte. Simon Erlanger

Die heute so charmante und idyllische «Place Abbatucci» in Hüningen bei Basel hat eine blutige Geschichte. Foto: Erich Meyer ACHTUNG KOSTENPFLICHTIG

Der Corona-Lockdown gehört der Vergangenheit an. Schon bald öffnen die Grenzen wieder, auch nach Frankreich und ins nahe Elsass. Das «Dreiland» beginnt nach drei Monaten der Trennung wieder zusammenzuwachsen. Bald wird es für Basler wieder möglich sein, auf der «Place Abbatucci» im Zentrum Hüningens unter Platanen in einem der im Pariser Stil gehaltenen Boulevardcafés entspannt einen Espresso zu schlürfen, den Boule-Spielern zuzuschauen und sich so zu fühlen, als sei man irgendwo weit weg, mitten in der französischen Provinz, der «France Profonde». Gerade in Zeiten, wo das Reisen noch länger erschwert sein wird, kann der Platz im Zentrum von Hüningen, das Fernweh stillen.