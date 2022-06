Begehbare Musiktheater-Installation – Die letzte grosse Premiere der Saison am Theater Basel In «Einstein on the Beach» befindet sich das Publikum unter den Darstellenden auf einer drehenden Bühne. Und zwei Ziegen sind auch mit dabei. Vivana Zanetti

Performerin Suzan Boogaerdt mit einer Ziege: Die Tiere entzücken das Publikum. Foto: Ingo Höhn

Das Theater, so sagt Susanne Kennedy, sei ein Ort der Zusammenkunft, wo man etwas erleben könne, das einer Initiation gleichkommt. «Diese Kraft hat das Theater», sagt die deutsche Dramatikerin in einem Interview am Berliner Literaturforum im Brechthaus.