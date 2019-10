Die letzte Adresse soll eine gute sein

Am Samstag lud das Haus mit seinen modernen Wohnungen unter dem Motto «hier will ich leben» zum Tag der offenen Tür. Gemietet werden können 1,5-, 2,5- sowie 3,5-Zimmer-Wohnungen zum Mietpreis zwischen 1545 und 2795 Franken. Letztere Wohnung ist in den Worten von Geschäftsführerin Eve Müggenburg ein «Bijou» – und bereits reserviert. Vom Balkon dieser Wohnung lässt sich auf die Altstadt blicken.

Augenmerk auf Essen und Trinken

Etwas kleiner sind die Balkons der Musterwohnungen ausgefallen. Ein Pensionär, der mit dem Einzug liebäugelt, sagt zur Partnerin: «Dieser Balkon ist doch relativ gross. Einen so grossen wie jetzt brauchen wir nicht.» Der Ablösevorgang sei kein einfacher, sagt Müggenburg.

Der Rebgarten ist das 81. Haus des Unternehmens. Rund 20 weitere Projekte sollen sich in der Entwicklungs- und sogar schon in der Bauphase befinden. «Etwas vom Wichtigsten ist das Essen und Trinken», sagt Eve Müggenburg, die aus der 5-Stern-Hotellerie kommt. Sie nennt die Bewohner konsequent «Gäste» und möchte den Rebgarten nicht Altersheim «geschimpft» hören.

Der Künstler in der Küche

Mit Lukas Heinzelmann gelang es Müggenburg, einen renommierten Küchenchef zu verpflichten. Einer, der die Welt gesehen hat. Während Jahren arbeitete er als Privatkoch für ein Zürcher Ehepaar. Die Winter verbrachte er in Florida. Für Prinz Albert von Monaco kochte er an dessen Hochzeit. In Gstaad war er Küchenchef. 14 «Gault Millau»-Punkte zaubert er aus seiner Küche. «Es reizt mich, etwas Neues zu machen», begründet Heinzelmann sein Engagement, «es gilt das Restaurant von Grund auf zu entwickeln.» Der gebürtige Liestaler spricht von hohen Ansprüchen der Bewohner des Rebgartens und von deren «anderem» Essverhalten. Während der Trend eher zu knackigem Gemüse geht, hätten es die älteren Semester lieber weicher. «Das muss nicht verkocht bedeuten», erklärt der Küchenchef, «es gibt den Punkt zwischen knackig und matschig, den will ich treffen.» Ebenso den Geschmack auswärtiger Gäste.

Olivier Rieg ist Leiter Pflege und Betreuung. Er betont: «Fürs Wohlbefinden ist es wichtig, dass sich die Bewohner zurückziehen können in ihre Privatsphäre.» Deshalb dürften auch persönliche Möbel mitgebracht werden. Bemerkt habe er, dass inzwischen auch älteren Menschen WLAN am Herzen liege. Optimal sei die Lage der Rebgarten-Gebäude nicht zuletzt wegen der Nähe zum Stedtli. Nachmittags stände so immer mal wieder Museumsbesuch oder Shopping auf dem Programm.