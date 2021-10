Wenn die Eule zur Lerche werden muss – Die Leiden einer Langschläferin Das Drama am Morgen, an dem man viel zu früh aus den Federn muss: Der Schulstart des eigenen Kindes weckt unliebsame Erinnerungen an die eigene Schulzeit. Meinung Julia Konstantinidis

Ein schlafendes Kind soll man nicht wecken – ausser, es muss zur Schule. Foto: Pino Covino

Am 16. August 2021 hat mich die Vergangenheit eingeholt. Der erste Kindergarten-Tag meiner Tochter hat mich zurückkatapultiert in den Alltag schulpflichtiger Menschen und damit auch in das für Morgenmuffel unmenschliche Zeitregime des Schulsystems.

Dabei hatte ich mir am Ende meiner Schulkarriere geschworen, dass ich mir dieses frühe Aufstehen nie mehr antun würde. Ausgestattet mit einer Menge Euleneigenschaften und null Lerchenattributen, quälte ich mich jahrelang nur mit grösster Mühe aus dem Bett, um dann um 7.40 Uhr völlig abgehetzt und nicht aufnahmefähig bis in die letzte Stunde vor der Mittagspause an einem Pult zu sitzen und mich zu fragen, wer sich um alles in der Welt diesen Zeitplan ausgedacht hatte.