Diese Basler starten bei Olympia – Die Leichtathleten retten die Sportstadt Basel Sieben Sportler aus der Region Basel wurden für die Olympischen Sommerspiele selektioniert – vor allem dank schnellen Beinen. Fabian Löw

Ein Basler mitten in der Weltspitze: Alex Wilson (2. v. r.) läuft bei den Olympischen Spielen in London 2012 unter anderem gegen Superstar Usain Bolt (4. v. l.). Foto: Richard Martin (Freshfocus)

Seit Montag ist klar, dass die Schweiz eine grosse Delegation an die Olympischen Spiele entsenden wird. 116 Sportler wurden von Swiss Olympic selektioniert, so viele wie seit 25 Jahren nicht mehr. Die Region Basel aber hat zu diesem Anstieg wenig beigetragen. Im Vergleich zu den Spielen in Rio 2016 kommen 2021 sogar zwei Olympioniken weniger aus Basel. Neun Sportler reisten damals vom Rheinknie aus nach Brasilien, nun werden sieben nach Japan fliegen. Was auffällt: Kamen die neun Sportler 2016 noch aus sechs verschiedenen Sportarten, so sind Basler nun nur in der Leichtathletik, im Fechten und im Tennis vertreten. Vor allem schnelle Beine verhindern eine noch schlechtere Basler Bilanz. Die starken Basler Leichtathletikresultate in den vergangenen Jahren zeigen sich nun auch im Olympia-Aufgebot. Gleich drei Basler Olympia-Debütanten werden im Leichtathletikstadion von Tokio zu Auftritten kommen.

Obwohl die Basler Delegation aus erfahrenen Sportlern wie Roger Federer oder Benjamin Steffen (beide 39) besteht, fehlen doch auch einige etablierte Namen: Springreiterin Janika Sprunger etwa wurde vom Verband nicht für die Spiele selektioniert, und Evelyne Job hat ihren Platz im Judo in letzter Sekunde an die Zürcherin Fabienne Kocher verloren, die an der WM Bronze gewonnen hatte.

Die Basler Delegation ist also kleiner als 2016, verspricht aber trotzdem grossen Sport. Die BaZ liefert einen Überblick über die Basler Olympioniken:

Leichtathletik

Sprinter Silvan Wicki wird in Tokio erstmals einen olympischen Wettkampf bestreiten. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus) Alex Wilson wird in Tokio über 100 und 200 Meter starten. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus) Junioren-Europameister ist Jason Joseph bereits, nun startet der Hürdensprinter erstmals be Olympia. Foto: Peter Klaunzer (Keystone) 1 / 4

Dass Alex Wilson die Basler Leichtathletik an Grossanlässen vertritt, ist inzwischen Standard. Dass er dies aber nicht allein tut, beweist: In den Stadien der Region trainieren inzwischen einige Sportler auf Weltklasseniveau. Salome Lang etwa ist der nationalen Hochsprungkonkurrenz längst enteilt. Diese Saison ist die Athletin der Old Boys so hoch gesprungen wie noch keine Schweizerin zuvor. Ihren Schweizer Rekord von 1,96 Metern hat sie inzwischen sogar auf 1,97 Meter gesteigert und damit die Olympialimite gleich zweimal geknackt. Kann sie in Tokio ihr Können abrufen, ist die 23-Jährige bei ihrer Olympiapremiere mehr als eine Mitläuferin. In Rio gewann die Spanierin Ruth Beita mit 1,97 Metern Gold, in der aktuellen Liste der Jahresbestleistungen liegt Salome Lang auf Rang 5.

Die Olympialimite nicht erreicht haben Silvan Wicki (26) und Jason Joseph (22) – und trotzdem werden der Basler und der Oberwiler in Tokio starten. Erstmals nämlich konnten sich Athleten auch über die Weltrangliste für die Spiele qualifizieren. Und weil Wicki und Joseph konstant gute Zeiten liefen und – zum Beispiel mit ihren Schweizer-Meister-Titeln – Bonuspunkte gewannen, gehören auch sie erstmals zu den Schweizer Olympioniken. Junioren-Europameister Joseph (LC Therwil) lief in der aktuellen Saison noch nicht jene ganz schnellen Zeiten, die man sich von ihm aus dem Vorjahr gewohnt war. Will er in Tokio über 110 Meter Hürden die erste Runde überstehen, muss er sich klar steigern. Und auch Wicki müsste seine Saisonbestleistung über 100 Meter (10,22 Sekunden) weiter senken, um mit der Weltspitze einigermassen mitzuhalten.

Dies gilt auch für Alex Wilson, der nach einer einjährigen Wettkampfpause noch nicht an die Zeiten vor seiner Leistenoperation herankommt. Im Frühling zwickte der Rücken, und vergangene Woche verletzte er sich in Oslo an der Rippe. Wozu der inzwischen 30-jährige Familienvater noch fähig ist, scheint offen. In Tokio erhält er gleich zwei Chancen, um zu zeigen, dass er noch zu den schnellsten Menschen der Welt gehört. Wilson hat sich für die Läufe über 100 und 200 Meter qualifiziert.

Fechten

Ein erfahrenes Duo: Die Degenfechter Max Heinzer (l.) und Benjamin Steffen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Eigentlich würde sich Benjamin Steffen der Fechthalle ja höchstens noch für ein Plauschgefecht nach Feierabend nähern, wenn alle Prüfungen korrigiert und die Lektionen vorbereitet sind. Doch Corona hat die Pläne des Gymnasiallehrers durchkreuzt. Die Olympischen Spiele 2020 wollte Steffen noch mitnehmen – und sich danach auf Familie und Schule konzentrieren. Weil Olympia verschoben wurde, hat sich aber auch die Karriere des 39-jährigen Baslers um ein Jahr verlängert. Ein Exploit wie 2016 in Rio, als er den undankbaren vierten Platz belegte, scheint derzeit kaum realistisch. Ein Muskelfaserriss und ein Teilriss der Achillessehne haben Steffen im Zeitplan zurückgeworfen, ob er rechtzeitig in Form kommt, ist ungewiss.

Auch Max Heinzer, Steffens Clubkollege bei der Fechtgesellschaft Basel, wird nicht als Favorit auf Olympiagold nach Tokio reisen. Die frühere Nummer 1 der Welt erreichte beim Weltcup in Kazan, dem einzigen Wettkampf in diesem Jahr, nur Platz 120. Im Ranking liegt der 33-jährige Innerschweizer auf Platz 16. Auch wenn der Fechtsport unberechenbar ist und im Einzel-Tableau Überraschungen möglich sind, ruht die Hoffnung der Schweizer wohl eher auf dem Team-Wettkampf, wo Steffen und Heinzer die Schweiz mit ihrer Erfahrung zu einer Medaille führen könnten.

Tennis

Roger Federer kennt sich mit den Spielen bestens aus, bereits viermal vertrat er die Schweiz im olympischen Tennisturnier. Foto: Jed Leicester (Getty Images)

«Olympia ist Teil meines Comeback-Plans», hatte Roger Federer im Frühling erklärt. Ob der 39-jährige Baselbieter aber tatsächlich nach Tokio reisen wird, ist noch offen. Für Federer wären es die fünften Spiele, im Vergleich zu anderen Wettbewerben konnte er bei olympischen Tennisturnieren aber nicht immer überzeugen. 2008 in Peking gewann er mit Stan Wawrinka die Doppel-Konkurrenz, 2012 sicherte er sich in London Silber im Einzel. In Erinnerung bleiben aber auch bittere Niederlagen. Etwa 2008, als er, als Nummer 1 gesetzt, im Viertelfinal am US-Amerikaner James Blake scheiterte. Ob er in Tokio neben dem Einzel auch noch im Mixed antreten wird, will Federer vor Ort entscheiden.

