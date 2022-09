Garth Brooks in Dublin – Die Legende ist zurück in Europa – und lässt «die Hölle erbeben» Der erfolgreichste Country-Sänger aller Zeiten hat sich nach 25-jähriger Pause wieder nach Irland gewagt – und elektrisiert 400’000 Fans. Alexander Müller Dublin

Garth Brooks auf der riesigen Bühne im Croke Park in Dublin. Foto: zvg

Es ist kein Tag wie jeder anderer in Dublin. Das ist am Freitag bereits am Vormittag am Flughafen sichtbar. Der Taxifahrer wirkt ein wenig irritiert, kämpft sich seit Stunden durch den enormen Verkehr zwischen dem Airport und dem pulsierenden Zentrum der irischen Hauptstadt. Das Stadtzentrum hat an diesem Tag ohne Zweifel die höchste Cowboyhut-Dichte Europas, an jeder Ecke werden die Dinger verkauft. Die lokalen Radio-Sender kennen nur ein Thema: das Konzert der US-Country-Legende Garth Brooks.