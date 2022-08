Wunderwaffe der «New York Times»: Das Rätselspiel «Wordle». Foto: Getty Images

Es irrt, wer glaubt, Leserinnen und Leser würden Zeitungen stets aktueller Berichte, packender Reportagen oder cleverer Kommentare wegen lesen. Auch verlockende Anzeigen interessieren sie nicht immer. Was sie suchen, sind Alltagshilfen wie das TV-&-Radio-Programm oder der Wetter- und Wassersportbericht. Oder auch Unterhaltung wie das Kreuzworträtsel oder das Sudoku.

Wehe aber, wenn sich da, wie es so schön heisst, ein Fehler einschleicht. Dann ist der Weg zu einer Beschwerde nicht mehr weit, auch wenn der im Vergleich zu anderen Ärgernissen nicht häufig begangen wird. Trotzdem etwa im Fall eines Wassersportberichts, der für einen Unter- und Obersee unterschiedliche Pegelstände vermeldet, als würde das Seewasser aufwärtsfliessen.

Alles halb so schlimm, da weder erfunden noch ehrverletzend. Schlimm höchstens für das Selbstbewusstsein von Journalistinnen und Journalisten, die überzeugt sind, die Zeitung werde allein aufgrund ihrer feinziselierten Beiträge gelesen. Denn was ist schon ein Sudoku im Vergleich zu einem Leitartikel, der das Weltgeschehen erklärt?

An Sonntagen war die «Times» bis zu vier Kilogramm schwer.

Nicht so schlimm ist es für Verlage, die wissen, wie wichtig der Leserschaft auch leichtere Kost ist. Gut weiss das zum Beispiel die «New York Times», der wohl niemand ausser eingefleischten Trumpisten nachsagt, sie sei nicht seriös oder verfüge mit mehr als 1700 Mitarbeitenden nicht über genügend Ressourcen, um ein lesenswertes Blatt zu machen.

Schade lediglich, dass die Zeitung in Manhattan an Kiosken nur noch schwer zu finden ist. In den 1950er-Jahren war sie, an Sonntagen bis zu vier Kilogramm schwer, noch an 1500 unabhängigen Verkaufsstellen zu haben.

Ende Januar hat die «New York Times» das Rätselspiel «Wordle» gekauft, bei dem es darum geht, einmal pro Tag dank maximal sechs Versuchen ein englischsprachiges Wort zu erraten, das aus fünf Buchstaben besteht. Wobei das Spiel jeweils mitteilt, ob ein gewählter Buchstabe im gesuchten Wort vorkommt oder nicht und ob er an der richtigen Stelle gesetzt worden ist.

«Kreuzworträtsel? Eine bekannte Form des Wahnsinns.» Aussage der «New York Times» in den 1920er-Jahren

Zumindest vorläufig ist «Wordle» noch gratis. Das Worträtsel ist Teil einer «Games»-Seite, die bisher für 40 Dollar im Jahr von über einer Million Menschen abonniert worden ist. Der Verlag hofft, bis 2027 rund 15 Millionen Käuferinnen und Käufer für seine Spiele gewinnen zu können: «Unsere Strategie ist es, das richtige Angebot für neugierige Leute zu haben, die sich mit der Welt auseinandersetzen und sie verstehen wollen, was jedoch übertrifft, nur herauszufinden, was in der Welt passiert, und Nachrichten zu lesen.»

Die für Spiele zuständige Redaktorin der «Times» berichtet, dass Leserinnen und Leser, die täglich etwa das Kreuzworträtsel oder wöchentlich das News-Quiz lösen, ihr Zeitungsabonnement eher erneuern. Wie aber hatte das Blatt Kreuzworträtsel in den 1920er-Jahren noch genannt, als sie in anderen Zeitungen des Landes populär wurden? «Eine bekannte Form des Wahnsinns». Erst 1942 gab die «Times» nach und druckte an einem Sonntag im Februar ihr erstes Rätsel: «Sie brauchen nicht an Ihre Sorgen zu denken, während Sie ein Kreuzworträtsel lösen.»

