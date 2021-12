Heikle Fresko-Malerei – Die Lastenträger vom Rheinhafen Ein Wandgemälde von Arturo Ermini in Kleinhüningen erinnert an den beschwerlichen Beruf der Hafenarbeiter. Dominik Heitz

Noch so frisch, als ob es erst gestern entstanden wäre: Das über 60 Jahre alte Fresko von Arturo Ermini am Haus Kleinhüningerstrasse 210. Foto: Dominik Heitz

Es ist ein Bild aus vergangenen Zeiten: Lastenträger am Rheinhafen gehen hin und her, schleppen auf ihren Schultern schwere Säcke aus den Frachtschiffen und laden sie am Ufer ab. Im Hintergrund erheben sich Gebäude und Kamine der Basler Chemie, dazwischen liegt die blaue Fläche des Rheins.

Chemische Industrie und Hafen – es sind zwei Wirtschaftszweige, die seit Jahrzehnten das Bild Kleinhüningens prägen. Kein Wunder befindet sich das riesige Wandgemälde an der Nordseite des Hauses Kleinhüningerstrasse 210. Über vier Stockwerke zieht es sich in die Höhe. Und alle, die an der Haltestelle Kleinhüningen auf das Tram warten, können es sehen.