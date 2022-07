Neue politische Allianzen in Frankreich – Die langen Nächte von Paris Die französische Regierung hat die ersten Wochen ohne Parlamentsmehrheit hinter sich. Die Debatten mit der Opposition sind zäh – manchmal dauern sie bis 6 Uhr morgens. Thomas Kirchner

Es wird gebrüllt und geschimpft wie nie zuvor: Alexis Corbière (M.) von der linken Partei La France Insoumise unterbricht eine Rede von Premierministerin Élisabeth Borne in der Nationalversammlung (6. Juli 2022). Foto: Mohammed Badra (EPA, Keystone)

Auch die französische Politik nähert sich den Ferien, eine Woche noch, dann ist es geschafft. Zeit für eine erste Bilanz. Denn Grundlegendes hat sich geändert im politischen Betrieb. Die Regierung hat seit den Wahlen im Juni keine Mehrheit mehr in der Nationalversammlung, sie stützt sich auf 245 von 577 Abgeordneten. Sie muss auf die Opposition zugehen, sich deren Ideen jeweils anhören und für jedes Gesetz eine neue Allianz schmieden. Es lebe der Kompromiss! Was nicht heisse, dass man sich «kompromittieren» müsse, wie Premierministerin Élisabeth Borne in ihrer Regierungserklärung beruhigte.