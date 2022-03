Russlandschweizer mit Problemen – Die lange Reise zurück aus Moskau Der Basler Till Frey erfährt die Sanktionen gegen Russland am eigenen Leib. Mit Bus und Zug muss er von Moskau nach Helsinki, um nach Basel zu gelangen. Kurt Tschan

Till Frey befindet sich aktuell auf dem Weg nach Basel. Mit Zug und Bus muss er nach Helsinki fahren, ehe er endlich in ein Flugzeug steigen kann. Foto: zvg



Die Rückreise in die Schweiz war für Till Frey geplant. Er lebt und arbeitet nicht nur in Moskau, sondern auch in Basel. Für einmal konnte er sich jedoch nicht einfach in ein Linienflugzeug der Swiss oder der Aeroflot setzen, sondern musste einen Zug nehmen. «Von Moskau ging es im Nachtzug zuerst nach Petersburg», sagt er. Anschliessend fuhr er mit dem Bus nach Helsinki weiter, wo er mit einer Maschine der Finnair am Donnerstag in die Schweiz zurückkehrt.