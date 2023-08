Hätten Sie es gewusst? – Die lange Reise des Basler Trinkwassers In einem weltweit einzigartigen Prozess verwandeln die IWB trübes Rheinwasser in ein glasklares Konsumprodukt. Das braucht seine Zeit. Martin Furrer

Richard Wülser, Leiter des Wasserlabors der Industriellen Werke Basel (IWB), verrät, woher das Basler Trinkwasser kommt und wie lange es braucht, bis es zu Hause aus dem Hahn sprudelt. Foto: Nicole Pont

Der Weg, den das Basler Rheinwasser zurücklegt, bis es zu Hause als Trinkwasser aus dem Hahn sprudelt, ist lang und spektakulär. Die abenteuerliche Reise führt zunächst in den Untergrund. Dann retour ans Tageslicht. Und später erneut in die Dunkelheit. Es ist ein wundersames Auf und Ab, an dessen Ende sich eine anfangs ziemlich trübe Brühe in ein glasklares, qualitativ einwandfreies Produkt verwandelt hat.