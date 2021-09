Stadtjäger – Die lange Odyssee des Chalet-Kiosks Vor 150 Jahren stand das Holzhäuschen am Riehenring zum Nutzen der Bahnreisenden, heute zieht es die Besucher des Tierparks Lange Erlen an. Dominik Heitz

Geschenk von Ronald Grisard an den Erlenverein: Ein alter Kiosk aus Holz mit Säulen, geschnitzten Verstrebungen und einer wechselvollen Geschichte. Foto: Dominik Heitz

Regale voller Süssigkeiten und Pommes-Chips-Tüten stehen auf der Theke, daneben präsentiert sich eine Auswahl an Getränken. Zudem rückt ein grosser Kühlwagen mit verschiedensten Glacen ins Blickfeld der Kunden.

Der Kiosk im Eingangsbereich des Restaurants Lange Erlen hat viel zu offerieren. Da denkt kaum einer daran, auch den eigentlichen Kioskbau genauer zu betrachten. Dabei hat das Häuschen mit seinen Säulen, Konsolen und geschnitzten Holzverstrebungen schon einige Jahre auf dem Buckel und ist in Basel weit herumgekommen.

Gut 150 Jahre ist es alt. Seinen ersten Standort hatte es vor dem Restaurant zum alten Warteck an der damaligen Bahnhofstrasse, dem heutigen Riehenring. Den Platz hatte die Familie Grisard, die an dieser einst schönen Einkaufsstrasse ein Ladengeschäft führte, bewusst gewählt, denn gegenüber stand damals der Badische Bahnhof. Der Kopfbahnhof war von 1855 bis 1913 Endstation der Deutschen Reichsbahn; Züge aus Hamburg, Frankfurt, Karlsruhe und Freiburg kamen dort an.