Wegen Klimawandel – Die Landwirtschaft muss sich erneuern Rekordhochwasser in Europa, Rekordhitzewelle in Kanada, Rekordtrockenheit in Kalifornien: Wetterextreme suchen den Globus heim. Im Baselbiet werden Lösungen für den Anbau unter diesen Bedingungen gesucht. Im Fokus steht der Boden. Lucas Huber

Für Lukas Kilcher ist es klar, dass wegen der veränderten Bedingungen das Anbausystem hierzulande überdacht werden muss. Foto: Nicole Pont

Aussergewöhnliche Wetterereignisse wie der Starkregen der vergangenen Wochen hat es im Alpenraum seit eh und je gegeben. «Aber es schleckt keine Kuh weg: Je höher die Durchschnittstemperatur steigt, desto mehr Wasser nimmt die Atmosphäre auf – und desto intensiver kann es regnen.» Lukas Kilcher ist weder Meteorologe, noch ist er Klimaforscher. Er ist Leiter des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft, Natur und Ernährung in Sissach.

Wenn also Frost die Kirschblüten erfrieren lässt, Hagel die Reben zerzaust und Hochwasser die Gemüsefelder flutet wie in den letzten Wochen und Monaten, dann wird das Wetter respektive das Klima ein zentraler Aspekt seiner Arbeit. Für ihn steht fest: «Extremklimaereignisse werden weiter zunehmen. Und das betrifft die Landwirtschaft in hohem Masse; sie arbeitet wie keine andere Branche mit der Natur.»