Was ist der Fussball in Zeiten von Corona?

Wie lebt ein Fan in diesen Monaten ohne Fussball?

Was soll ich mit dem Begriff Fan anfangen? Es gibt derart viele Arten von Fan. Reden wir von dem in der Kurve, auf der Haupttribüne, im Family Corner? Auch ein Sponsor ist ein Fan. Alle gehen anders damit um. Was auffällt: Die Kurven-Fans gingen schon nicht zu den Spielen, als ihnen das zumindest in einer reduzierten Anzahl möglich gewesen wäre.