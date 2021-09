Abstimmung über den Dom in Aesch – Die Kuppel der Intransparenz Die Gemeinde Aesch schafft beim Dom-Projekt nur zögerlich und unvollständig Transparenz. Das nährt beim Referendumskomitee den Verdacht, dass die Behörden schummeln. Daniel Wahl

Dominanter Kuppelbau im Birstal: Aesch stimmt am 26. September über eine Event-, Kultur- und Sporthalle ab. Foto: zvg

Am 26. September stimmt die Bevölkerung von Aesch darüber ab, ob die Gemeinde beim Löhrenacker einen Dom bauen soll – eine markante, runde Kuppel. Die Kultur-, Sport- und Eventhalle würde künftig das Landschaftsbild im Birstal prägen wie das Goetheanum. Die 21 Meter hohe Holzfachwerkkonstruktion mit einem Durchmesser von 75 Metern soll insgesamt 19,5 Millionen Franken kosten und wird erschaffen durch die Handwerkskünste der Baselbieter Holzbaufirma Häring & Co., die ihren Hauptsitz in Eiken hat. Die Firma sorgte im Baselbiet jüngst schon für Aufsehen mit einer Velohochbahn und scheiterte an den intransparenten Vorgängen und dem Vorwurf eines «Amigo-Deals» auf Kantonsebene.