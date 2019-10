Die kunstverrückte Witwe

Der büssende heilige Hieronymus von Hans Memling.

Als sie ihre Sammlung Anfang des 20. Jahrhunderts dem Kunstmuseum Basel stiftet, verdoppelt sich die Abteilung Alte Meister auf einen Schlag. Jetzt, kurz vor ihrem 100. Todestag am 21. Februar 2020, würdigt das Museum in der Ausstellung «Bilderlust» die Sammelleidenschaft dieser ungewöhnlichen Dame – über die bisher auch ungewöhnlich wenig bekannt ist.

Zeitreisen ins Altertum

Louise Bachofen-Burckhardt zählt keine 20 Jahre, als sie im April 1865 heiratet. Der Bräutigam ist ein Gelehrter, der sich manche Herausforderung der Gegenwart, wenn schon nicht mit Felsbrocken, dann doch mit einer systematischen Flucht in die Antike aus dem Kopf schlägt. Johann Jakob Bachofen, Merian-Erbe und Pionier der Soziologie, hat sein Herz ans römische Alter­tum verloren, er reist und forscht, Geld spielt keine Rolle, die Sehnsüchte seiner Frau offenbar auch nicht zu sehr. Sie liebt Konzerte und Gemälde, er liebt Ausgrabungen.

Stillleben mit Rosenzweig, Käfer und Biene von Rachel Ruysch.

Folglich führt die Hochzeitsreise über Nîmes nach Rom, weil hier wie dort archäologische Aufgaben nach Bachofens Anwesenheit rufen. Dass Louise in Rom vermutlich wegen Schwangerschaft unpässlich ist, vermerkt der Gatte in einem Brief mit leisem Bedauern, bedingt das doch, dass er in vier Wochen «nicht so viel vorwärts gemacht als ehedem in acht Tagen». Bodo ­Vischer erwähnt das in seinem lesenswerten Katalog-Essay. Man darf sich Louises Mann als milden Kauz vorstellen, der wohl ein wenig süchtig nach antiken Mythen war.

Mit 42 Jahren ist Louise ­Witwe. Sie erbt ein hübsches ­Vermögen, Und 20 Bilder, Basis ihrer Sammlung. 1904 gibt sie 303 Gemälde ins Kunstmuseum: Gelegenheitskäufe aus dem zeitgenössischen 19. Jahrhundert, vornehmlich aber Alte Meister. Darunter Cranachs «Madonna mit Kind», zwei Landschaften des älteren Jan Brueghel, viele flämische Genreszenen, einige unglaublich schön, andere unsäglich kitschig.

Waldiges Flusstal mit Fahrweg von Jan Brueghel.

Idyllische Familienszenen haben es ihr angetan. Gut möglich, dass sie da nach Gegenbildern zu den schweren Schicksalsschlägen ihrer Kindheit sucht. Ihr Vater hatte sich erschossen, er war wohl depressiv. Die Mutter stirbt 1853 nach einer Niederkunft. Louise ist erst acht. Ihr Stiefvater, Mitgründer des Basler Kunstvereins, stirbt zehn Jahre darauf.

Meisterwerk und Fälschung

Das Kunstmuseum gliedert die Vielfalt der Werke abwechslungsreich. Eingangs ahmt eine Petersburger Hängung mit 132 Exponaten das Sammelsurium nach, in dem Louise Bachofen am Münsterplatz 2 lebte. Die Villa war laut den Quellen «zum Bersten voll mit Bildern», berichtet Kurator Bodo Brinkmann.

In den weiteren Sälen erhält die Kunst mehr Luft zum Atmen. Das «Bildnis des Pietro Aretino», das neuerdings Tizian zugeschrieben wird und entsprechend für Aufsehen sorgt, ziert die Ausstellung nur einen Monat lang. Dann ist das fragmentarisch erhaltene Gemälde in Florenz gefordert, wo eine Schau an Aretino erinnert, den im 16. Jahrhundert berühmt-berüchtigten Dichter, dessen pornografische Sonette den Vatikan erzürnten.

Das Bildnis des Pietro Aretino wird Tizian zugeschrieben.

Ob Louise Bachofen gewusst hat, was für einen satirischen Spötter sie sich da ins Haus holt? Man weiss es nicht. Jedenfalls hielt sie Sebastiano del Piombo für den Urheber. So war der Stand der Forschung. Und so gibt Louise lediglich 10'000 Franken für das Bild aus.