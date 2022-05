Kolumne Hans Ulrich Obrist – Die Kunst des Fragens und die Fragen der Kunst Die Kunst ist ein Rätsel, für das es keine Lösung gibt – da kann man so viel fragen, wie man will. Wir versuchen es trotzdem. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Die Frage, was die Fotografie von Wolfgang Tillmans zwischen den Gemälden der Walker Art Gallery in Liverpool macht, können wir aufklären: Die hat Tillmans selbst dort hingehängt. Bild: Wolfgang Tillmans / Walker Art Gallery

Mehr als zwei Jahre lang habe ich an dieser Stelle von Künstlerateliers berichtet. An den Ort zu gehen, an dem Kunst entsteht, gehört für mich zu den aufregendsten Momenten meines Arbeitslebens, auch wenn ich schon Tausende von Ateliers gesehen habe.