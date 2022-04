Kolumne des Ombudsmanns – Die Kunst der Wiedergutmachung Redaktionen pflegen sich nicht so gern oder so häufig zu entschuldigen, wie sich die Leserschaft das wünscht – teils, aber nicht immer, mit gutem Grund. Meinung Ignaz Staub

Sarah Palin im Februar vor einem Gericht in Manhattan. Die frühere US-Vizepräsidentschafts-Kandidatin Sarah Palin hat die «New York Times» für eine Falschmeldung verklagt, obschon diese sich rasch dafür entschuldigt hatte. Foto: AFP

Die Forderung nach einer Entschuldigung ist mitunter Teil von Beschwerden. Der Anlass dazu kann eine unerfreuliche Nachricht, eine missliebige Meinung oder ein besonderes Bild sein. Es genüge nicht, heisst es, einen Fehler oder einen Fehlentscheid nur einzugestehen, nein, die Redaktion müsse sich umgehend auch entschuldigen. Die Forderung hat sich während der Corona-Pandemie gehäuft.

Doch Redaktionen pflegen sich nicht so gern oder so häufig zu entschuldigen, wie sich die Leserschaft das wünscht – teils, aber nicht immer, mit gutem Grund. Im Februar entschuldigten sich der Chefredaktor der Tamedia und die Co-Chefredaktorin des «Tages-Anzeigers» für einen Artikel über eine Zürcher Stadtratskandidatin, der «ungewollt antisemitische Klischees bedient» habe.

Auch der Autor entschuldigte sich auf Twitter bei der Politikerin. Was aber nichts mehr nützte, denn er wurde darauf aufgrund «wiederholt unterschiedlicher Auffassungen über Qualität im Journalismus» entlassen. Wogegen wiederum die Redaktion protestierte. Juristische Konsequenzen hatte der Artikel «Die Frau mit dem Spinnennetz» keine. Offenbar waren Entschuldigungen und Kündigung Genugtuung genug, auch wenn sich namhafte jüdische Persönlichkeiten Zürichs in einem Brief an Verleger und Geschäftsleitung der Tamedia für das klare Eingeständnis zwar dankbar zeigten, die Entlassung aber für «unangemessen und sogar kontraproduktiv» hielten.

Wenig nützte eine Entschuldigung 2017 auch der «New York Times» im Fall des unter Zeitdruck publizierten Kommentars «Amerikas tödliche Politik». Der Beitrag brachte eine Schiesserei, bei der die demokratische Kongressabgeordnete Gabby Giffords schwer verletzt worden war, mit einer Karte in Verbindung, die Wahlhelfer der früheren republikanischen Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin verbreitet hatten. Auf der Karte waren einzelne Wahlbezirke, inklusive Giffords’, mit Fadenkreuzen hervorgehoben. Der Kommentar suggerierte einen Zusammenhang zwischen der Schiesserei und den Fadenkreuzen, den es aber in Wirklichkeit nie gegeben hatte.

Zwar entschuldigten sich die «Times» und der zuständige Redaktor zwölf Stunden nach Erscheinen der Meinung und veröffentlichten zwei Korrekturen, ohne Sarah Palin namentlich zu nennen. Doch die frühere Gouverneurin von Alaska, von vielen als Wegbereiterin Donald Trumps gesehen, klagte die Zeitung innert weniger Tage wegen übler Nachrede ein. Am 3. Februar 2022 kam es in New York nach einem ersten geplatzten Verfahren zu einem zweiten, viel beachteten Prozess.

Bundesrichter Jed Rakoff und neun Geschworene sprachen die «New York Times» frei. Der Grund: Sie sahen es nicht als erwiesen an, dass das Blatt mit «actual malice» gegenüber einer Person des öffentlichen Interesses agiert, das heisst den fehlerhaften Kommentar in boshafter Absicht publiziert hatte – eine juristische Hürde, die Amerikas Oberstes Gericht 1964 aufgebaut hat und deren Entfernung prominente Kreise heute zunehmend fordern. Nicht auszuschliessen, dass der konservative Supreme Court sich demnächst erneut mit der Materie befassen und unter Umständen die von der Verfassung garantierte Pressefreiheit beschneiden wird. Ein solcher Instanzenzug würde Kläger etwa fünf Millionen Dollar kosten – ein Schnäppchen für finanzkräftige Feinde der Medien.

