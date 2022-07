Für das Schwing- und Älplerfest in Pratteln – Die Kuh, die mit Toni Brunner den ganz grossen Auftritt probt Der Schwinger, der mit Pauline Wayne II nach Hause gehen darf, kann sich glücklich schätzen. Hinter ihrem Namen stecken Geschichten und Geschichte. Sogar ein amerikanischer Präsident spielt darin eine Rolle. Daniel Aenishänslin

Feilen gerade an ihrem Auftritt: Alt-Nationalrat Toni Brunner und Pauline Wayne II. Foto: PD

Pauline Wayne II. Das klingt nach Adel. Doch weit gefehlt. Ihr Name ist angelehnt an eine Vierbeinerin aus einem Land, in dem es keinen Adel gibt. Die erste Pauline Wayne graste in den USA vor einem weitherum bekannten Haus, dem Weissen Haus. Sie war die letzte Kuh, der dieses Privileg zugestanden wurde. Pauline II aus der Schweiz hingegen wird nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) den auf Platz elf rangierten Schwinger nach Hause begleiten. Ein Lebendpreis also. Pauline Wayne II, ein zweijähriges Eringer-Rind, soll durch ihren Namen eine freundschaftliche Geste in Richtung der USA symbolisieren.