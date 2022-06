Thronjubiläum der Queen – Die «Kronverächter» können warten Die Antimonarchisten hoffen, dass die Jubiläumsfestivitäten nicht nur der elisabethanischen Ära ein grandioses Ende setzen – sondern der ganzen Institution. Meinung Peter Nonnenmacher aus London

Nicht wegzudenken von Grossbritannien: Queen Elizabeth II und Mitglieder der Königsfamilie in einer Aufnahme vom 8. Juni 2019. Foto: Keystone

Britischen Republikanern wird geraten, ihre königstreuen Landsleute nicht ungebührlich zu stören während des «Platinum Jubilee» in dieser Woche. So populär ist die 96-jährige Queen, so viele Britinnen und Briten haben sich zu Strassenfesten angesagt oder werden gut gelaunt daheim vor dem Fernseher sitzen, dass Forderungen nach dem Ende der Monarchie bestenfalls Unverständnis auslösen und schlimmstenfalls gehässige Reaktionen nach sich ziehen.