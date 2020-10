Künstlerromane im Vergleich – Die Kreativität verzehrt das Leben Lily King beobachtet das Werden einer Schriftstellerin. Robert Seethaler nähert sich Gustav Mahler an. Ihr Buch ist besser als seins. Markus Wüest

Der österreichische Komponist Gustav Mahler starb 1911 mit 51 Jahren an einer bakteriellen Herzkrankheit. Foto: The Art Archive / Museum der Stadt Wien / Alfredo Dagli Orti

Casey ist 31 Jahre alt, lebt in Boston, hat einen Job als Serviceangestellte auf der anderen Seite des Charles River in Cambridge. Leben heisst: ein kleines «Zimmer» in einer Garage eines Bekannten ihres Bruders. Und um das Ganze noch billiger zu machen, führt sie den Hund dieses Bekannten jeden Morgen Gassi. Das alles ist nur eine temporäre Lösung. Oder soll es jedenfalls sein. Denn Casey arbeitet an ihrem ersten Roman. Schriftstellerin, das will sie sein. Nicht Kellnerin, denn da wird sie nur gemobbt und ausgebeutet.