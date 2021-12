Liestaler Stadthalle – Die Kosten sprechen gegen den Traum Die IG Stadthalle träumt davon, dass Vereine, Kultur, Sport und Wirtschaft eine neue, grosse Stadthalle erhalten. Doch die Initiative stösst auf Widerstand. Daniel Aenishänslin

Der Liestaler Stadtrat (links Bauchef Daniel Muri) steht einer Liestaler Stadthalle skeptisch gegenüber. Foto: Florian Bärtschiger

Stadtrat Daniel Muri (parteilos) lässt keinen Zweifel an der Position der Liestaler Exekutive: «Weder gibt es einen geeigneten Platz für eine Halle in der Wunschgrösse der Initianten, noch verfügt die Stadt über die finanziellen Mittel, einen solchen Bau zu finanzieren und später auch zu betreiben.» Am 22. Dezember ist die von der IG geforderte Stadthalle erneut Thema im Einwohnerrat.

Das wollen die Initiantinnen und Initianten: «Diese Stadthalle soll für Konzerte, Theater, Chöre, Tanzgruppen, Sport (Trainings und Meisterschaftsbetrieb, nationale und internationale Wettkämpfe), kulturelle Veranstaltungen jeglicher Art (Cabaret, Fasnachtsaktivitäten), Versammlungen (Politik und Wirtschaft) usw. dienen. Zusätzlich soll sie auch Raum für Lagermöglichkeiten für lnstrumente, Geräte und andere Vereinsutensilien bieten und für etwa 1000 bis 1500 Personen Platz haben.» Aus den Reihen der IG Stadthalle ist zu hören, dass 29 Einwohnerrätinnen und -räte die Initiative unterschrieben haben sollen. Über 41 Köpfe verfügt der Rat insgesamt.

Hans Vogt, Präsident der FDP Liestal, sagt über das Projekt: «Wünschenswert, aber kaum machbar, da die Stadt derzeit keine finanziellen Mittel für ein solches Projekt bereitstellen kann und ein Sponsor für Bau und Betrieb uns derzeit nicht bekannt ist.» Matthias Oetterli, Präsident CVP Wahlkreis Liestal, der «im Grundsatz einer Liestaler Stadthalle gegenüber wohlwollend eingestellt» ist, schliesst sich Vogt an. Genauso SVP-Fraktionspräsident Hanspeter Meyer: «Aus unserer Sicht ist eine Realisierung nur möglich, wenn die Finanzierung des Baus und des Unterhaltes durch Sponsoring und Beiträge des Kantons sichergestellt wird.»