Verhaftungen in Kiew – Die Korruption nimmt zu, trotz Krieg Der oberste Gerichtshof der Ukraine wird von einem Skandal erschüttert – und das ist bloss der letzte in einer langen Reihe von Bestechungsfällen. Florian Hassel

Misstrauensvotum: Ein Richter soll mit Komplizen 2,7 Millionen Dollar kassiert haben. Foto: Sergei Supinsky (AFP)

Es waren keine Kleingeldbeträge, die Detektive des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (Nabu) in der Wohnung und im Büro des Präsidenten des obersten Gerichts fanden: Insgesamt 1,8 Millionen Dollar stellten die Detektive bei Chefrichter Wsjewolod Knjasew sicher – dem Staatsanwalt zufolge Bestechungsgeld in einem wichtigen Prozess unter Mitwirkung eines ukrainischen Oligarchen. Der Chefrichter ist verhaftet, mehr Verhaftungen könnten folgen: Denn der oberste Richter stand Nabu und der gegen korrupte Amtsträger ermittelnden Sonderstaatsanwaltschaft Sapo zufolge an der Spitze eines kriminellen Netzwerkes, zu dem offenbar auch andere Richter des obersten Gerichts gehörten.