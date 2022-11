2:0 für den FCB – Die Korrektur gelingt Dank den Toren von Darian Males und Bradley Fink gewinnt der FCB gegen Luzern 2:0. Damit steht er auf Rang drei der Super League. Dominic Willimann

Die Spieler des FC Basel bejubeln das 1:0 durch Darian Males. Foto: Marc Schumacher(Freshfocus)

Der Blick auf die Tabelle ist aus Sicht des FC Basel ein besonderer. Dank des 2:0-Erfolgs beim FC Luzern grüsst der FCB neu als Dritter der Super League. So gut war Rotblau in dieser Saison noch nie klassiert. Grund genug für Alex Frei also, dass er diese Rangliste ausschneiden und in der Garderobe des St.-Jakob-Parks aufhängen könnte.