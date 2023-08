Mit dem Gastauftritt von Milo Rau, dem neuen Intendanten der Wiener Festwochen, ist der Kaserne für die neue Saison ein kleiner Coup gelungen. Rau gastiert am 22. und am 23. 9. mit der Produktion «Antigone in the Amazon» in Basel. Einer der musikalischen Höhepunkte ist der Auftritt von Stephan Eicher am 15.12. Er wandelt mit Roman Nowka auf den Spuren des Berner Chansonniers Mani Matter. In der Sparte Tanz macht Jeremy Nedd (14. bis 18.9.) den Auftakt. (mel)