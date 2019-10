Die Konkordanz ist nicht gefährdet

Es herrscht helle Aufregung im Staate Schweiz: Die Grünen kommen. Die National- und Ständeratswahlen verändern das Gesicht des nationalen Parlaments stärker als vorausgesagt. Und vielleicht sogar das Gesicht des Bundesrats. In Basel nimmt man dies mehrheitlich mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis. Und aus Liestal lässt sich erkennen: Die Schweiz nähert sich ein wenig den Verhältnissen im Kanton Basel-Landschaft an. Die Bürgerlichen in Bern können wir beruhigen: Es geht uns nicht schlechter, seit die Grünen in Liestal mitregieren.