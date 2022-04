Raubkunst aus Afrika – Die koloniale Beute kehrt heim Die in der Kolonialzeit geraubten Benin-Bronzen sollen an Nigeria zurückgegeben werden. Das Problem ist nur, es gibt noch keinen Ort für sie – und einen König, der eigene Pläne hat. Bernd Dörries aus Benin-Stadt

Hunderte solcher Bronzen, die der Huldigung des Königs von Benin dienten, befinden sich in internationalen Museen. Foto: Dan Kitwood (Getty Images)

Von hier oben hat Enotie Ogbebor einen guten Blick auf das, was die Zukunft von Benin-Stadt sein könnte. Er steht im sechsten Stock eines modernistischen Hochhauses, das in den Siebzigern angefangen, aber nie fertig wurde. Er deutet durch das Fenster, an dessen Rändern der Beton ein wenig bröselt. Man sieht einen Kreisverkehr, Autos, Stau. Und da, links, sagt er, soll das grosse Edo Museum of West African Art (Emowaa) hinkommen. Ein ganzes Kulturquartier soll hier entstehen, Galerien, Kunstschulen, gleich neben der Strasse der Bronzegiesser und dem Palast des Oba, des traditionellen Königs. «Als der Plan bekannt gegeben wurde für das Museum, haben sich die Regierungen in Europa sicher gefühlt, dass die Artefakte gut aufgehoben sind», sagt Enotie Ogbebor.