Die Klimademos erreichen die Landschaft

Bei der Fähre, die grad von Meilen her angelegt hat, gelingt immerhin eine kleine Blockade: Die Autos und Töffs müssen warten, bis der Tross vorbeigelaufen ist. Zwei Insassen eines BMW-SUV schauen dem Treiben mit versteinerter Miene zu, danach sollte ein Sportwagen laut aufheulen – der Protest gegen den Protest. Bei der Badi gibts wiederum Applaus von Männern und Kindern in Badehosen. «Eises Seeufer – klimaneutral» steht auf einem Plakattuch.

Nach einer guten Stunde hat die Demo ihr Ziel beim Seegüetli erreicht. Lorenz Obrist ist jetzt glücklich: «Es hat super geklappt.» Seine Mitstreiterin Olivia Hasler meint, es seien mehr Leute gekommen als erwartet. «Die Route am See hat sicher schöne Bilder ermöglicht», sagt die 14-jährige Gymnasiastin aus Kilchberg. Ein Redner richtet sich ein letztes Mal ans Publikum und ruft auf, einen Brief an den Horgner Gemeinderat zu unterschreiben, in dem dieser aufgefordert wird, mehr gegen den fossilen Energieverbrauch zu machen. Auch Mitorganisatorin Paula Schmid ist happy. Sie weiss, dass auf dem Land mehr Personen aufs Auto angewiesen sind als in der Stadt. «Deshalb braucht es auch hier einen besseren ÖV», findet sie.

Horgen als Teil eines Ganzen

Die Demo in Horgen war Teil eines Aktionstages des Klimastreiks, der in 30 Städtchen und Dörfern der ganzen Schweiz stattgefunden hat. Er sollte zeigen, dass das Klima nicht nur in Städten wie Zürich, Bern oder Basel bewegt, sondern auch auf dem Land.

Auf seiner Homepage hatte der Klimastreik gleich eine Anleitung aufgeschaltet, wie man eine Demo organisiert. Dort hiess es auch, die Demos müssten nicht unbedingt gross sein – aber gerne zahlreich.

So machten sich viele lokale Komitees auf zu den Ämtern und druckten Flyer. Im Kanton Zürich haben am Samstag ausser in Horgen Hunderte in Affoltern am Albis , Bülach, Hettlingen, Pfäffikon, Regensdorf, Uster und Wetzikon demonstriert. Nur in den Bezirken Andelfingen, Dietikon und Meilen sind keine Demos zustande gekommen.

Am 24. Mai waren weltweit Zehntausende an Klimademos gegangen: