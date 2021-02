Seit Freitag läuft am Theater Basel ein Onlinespielplan. Darauf ist aber wenig los, nur ein Stream pro Woche. Warum so bescheiden?

Ich finde das nicht so schlecht. Grundsätzlich ist ein Stream so aufwendig wie eine Produktion, das ist also auch eine Kostenfrage. Wir werden im Onlineprogramm Dinge, die wir haben, und Dinge, die wir in neuen Produktionen dazuerfinden, abmischen. Aber wir sind auch zur Schadensminderung angehalten. Weil der Lockdown doch so lange dauert, haben wir uns entschlossen, online was fürs Publikum zu bieten.