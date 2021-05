jaaLAUFEN wird global – Die Kleinstadt wird zum Badezimmer Die spanische Roca-Gruppe strafft ihr Marken-Portfolio und macht LAUFEN zum Komplettanbieter. Kurt Tschan

Badezimmer von LAUFEN sollen Wohlfühloasen sein. Immer häufiger spielen neben Formen auch spezielle Farben eine Bedeutung. Foto: LAUFEN

Keramik Laufen und Similor verschmelzen im nächsten Jahr zu einer einzigen Marke. Integriert in LAUFEN werden somit ihre Marken Similor Kugler, Arwa und Sanimatic mit dem Hersteller von gehobenen Keramikprodukten. «Damit wollen wir künftig unserer gemeinsamen strategischen und globalen Ausrichtung als Komplettanbieter noch besser gerecht werden», sagt Klaus Schneider, der sowohl den Keramikhersteller als auch den Armaturenspezialisten in der Kleinstadt Laufen leitet.

Selbstverständlich ist diese Marken-Fokussierung nicht. Die spanische Eigentümerin, der Roca-Konzern, besitzt weltweit 30 Marken. Nur deren zwei, neben LAUFEN auch Roca selbst, sollen aber global vermarktet werden. Der Entscheid, LAUFEN als Premiummarkt weltweit aufzustellen, dürfte zur Folge haben, dass in LAUFEN in Zukunft investiert werden dürfte. Wie viel, das liess Schneider gestern bei der Präsentation der strategischen Neuausrichtung offen.

Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen

Zu gegebener Zeit erfolge auch die rechtliche Fusion der beiden Unternehmen, die in Laufen direkt nebeneinanderliegen, sagte Schneider. Dadurch würden die Prozesse und die Zusammenarbeit mit den Partnern noch einfacher und effizienter, ist er überzeugt. Zusätzlich werde der Standort Laufen mit der Keramik- und Armaturenproduktion, dem Trainingscenter und der Ausstellung Laufen Forum als nationales und internationales Kompetenzzentrum der Marke weiter gestärkt.

Klaus Schneider ist das Gesicht von LAUFEN und Similor. Seit 2009 ist er für beide Unternehmen verantwortlich. Foto: LAUFEN LAUFEN soll als Premiumprodukt in Zukunft vermehrt auch reiche Asiatinnen und Asiaten ansprechen. Foto: LAUFEN Similor war der erste Schweizer Armaturenhersteller und kann auf über 165 Jahre Erfahrung zurückblicken. Das Werk liegt auf dem Land der Keramik Laufen AG in Laufen. Foto: LAUFEN 1 / 5

Keramik Laufen hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Gegründet 1982, schlitterte der Konzern nach einer starken Wachstumsphase in den Neunzigerjahren in eine grosse Krise. Nach einer tiefgreifenden Restrukturierung erwarb Roca das Unternehmen. Weltweit beschäftigt LAUFEN inzwischen 2500 Mitarbeitende, ein Fünftel davon in der Schweiz. Ziel von LAUFEN ist es, als Komplettanbieter für Badezimmer im gehobenen Segment Käufer zu finden. Dafür arbeitet man seit Jahren mit bekannten Designern zusammen. Aber auch Küchen seien ein interessanter, ausbaufähiger Markt, sagt Schneider. 2020 bezifferte sich der Umsatz auf 250 Millionen Franken (plus 3 Prozent). Seit zehn Jahren steige der Umsatz. Durch den Zusammenschluss erwartet Schneider ein noch grösseres Wachstum.

Die Kleinstadt Laufen verfügt neben LAUFEN auch mit Ricola über ein Unternehmen mit Weltruf. Demgegenüber dislozierte Aluminium Laufen schon vor vielen Jahren nach Liesberg, die Bezeichnung Laufen führt aber auch dieses Unternehmen in seinem Namen weiter.

Fehler gefunden?Jetzt melden.