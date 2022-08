Erste Hilfe am Esaf – Die kleine Notfallstation auf dem grossen Festareal 400’000 Besucher werden bis Sonntag in Pratteln erwartet. Das bedeutet auch eine Herkulesaufgabe für die Sanitätsposten. Dominic Willimann

In diesen Zelten am Schwingfest in Pratteln versteckt sich ein kleines Spital. Foto: Dominic Willimann

Es ist Freitagmorgen. 10 Uhr. In einer Stunde öffnet das Festareal offiziell, doch das riesige Esaf-Gelände in Pratteln ist zu diesem Zeitpunkt bereits bevölkert. Einige haben die erste Nacht auf dem Campingplatz hinter sich, andere schauen vorbei, weil sie schlicht neugierig sind, was sich an dieser Stätte bis Sonntag so alles abspielen wird.

Mittendrin in dieser Aufbruchstimmung werden auch im mobilen Spital des Kantonalspitals Baselland die letzten Vorbereitungsarbeiten getätigt. Etwas versteckt hinter der Festmeile, doch in unmittelbarer Nähe zum Gabentempel befindet sich der Sanitätsposten «Basis». Es ist dies der grösste medizinische Bereich auf dem Areal, betrieben vom Kantonsspital Baselland, Samaritern und der Schweizer Armee.

Bei Notfällen ist Improvisieren angesagt. Foto: Dominic Willimann

Mit maximal 400’000 Besuchern wird bis Sonntagabend bei der Hülftenschanz gerechnet, und deshalb ist das Sanitätskonzept wichtiger Bestandteil in der Organisation. Das Kantonsspital Baselland, das ein Team mit Mitarbeitern aus Liestal, Laufen und dem Bruderholz stellt, ist seit drei Jahren mit der Esaf-Planung beschäftigt. «Das Ganze ist für uns ein Abenteuer», sagt Philipp Schoch, der im Esaf-OK mitwirkt und auch eine der treibenden Kräfte bei diesem Posten des Kantonsspitals Baselland ist.

Abenteuerlich ist dieses Projekt, weil es ungewöhnlich ist. Gewiss, Corona hat das medizinische Personal zuweilen zum Improvisieren gezwungen, doch was in Pratteln nun bevorsteht, ist doch die tägliche Arbeit in ungewohnter Umgebung. Erfahrungswerte gibt es keine, orientieren konnte man sich bei der Planung nur an den Geschehnissen vom Esaf 2019 in Zug.

Einzig ein klimatisierter Container, in dem Wunden versorgt werden können, erinnert an ein Spital. Alles andere befindet sich unter Zelten der Armee, ausgerüstet mit den modernsten medizinischen Geräten. Wer zu viel Alkohol trinkt, zu sehr der Sonne ausgesetzt ist oder sich Schnittwunden zufügt, wird hier verarztet. Aber, und das betont Schoch: «Wir sind auch bei einer akuten Blinddarmentzündung, einem Herz- oder Hirnschlag gut ausgerüstet, um Erste Hilfe zu leisten.»

Wer hier medizinisch betreut werden muss, hat sich erst – wie im Spital – anzumelden. Foto: Dominic Willimann

Zu dieser Erste-Hilfe-Stelle, die bis Sonntag praktisch rund um die Uhr besetzt ist, zählen auch sechs Orthopäden. Sie verfolgen das Geschehen an den Sägemehlringen. Und haben dabei natürlich dieselbe Hoffnung wie ihre Kollegen in der stationären Notfallzentrale: dass sie so wenig wie möglich zu einem ernsthaften Einsatz gerufen werden.

