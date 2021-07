FCB-Gegner FK Partizani Tirana – Die kleine Hürde mit einem grossen Namen Am Donnerstag trifft der FC Basel in der Conference League auf den FK Partizani Tirana, den Dritten der albanischen Liga mit bescheidenen Qualitäten. Samuel Waldis

Partizani Tirana (in den roten Trikots) ist ein kleiner Club im europäischen Fussball. Gegen den FCB ist der Verein klarer Aussenseiter. Foto: Anadolu Agency (Getty Images)

Das Exportgeschäft, das der FK Partizani Tirana mit Europa unterhält, ist überschaubar. Wenn ein Spieler des Clubs aus der albanischen Hauptstadt zu Austria Wien oder Hannover 96 wechselt, sind das richtig grosse Transfers. Ein Vierteljahrhundert ist seit diesen Wechseln vergangen.

Fortan unterschrieben die meisten Spieler innerhalb der albanischen Liga oder in kleineren Ost-Ligen. Vor vier Jahren kam einer in die Challenge League zu Xamax, und Arian Peço, der ehemalige Basler U-21-Trainer, begann seine Karriere bei Partizani.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Einen Mann gibt es allerdings, der es vom FK Partizani zu einem grossen europäischen Verein geschafft hat. Dort ist er noch immer Teil einer erfolgreichen Ära: Igli Tare.

Heute ist Tare 47-jährig und seit 13 Jahren Sportchef bei Lazio Rom. Er hat in jenen Tagen angefangen, als Stephan Lichtsteiner zu Lazio kam, und verantwortete später den Transfer des ehemaligen Schweizer Nationalspielers zu Juventus Turin.

Goaliefehler bei der Nummer 263

Partizani kann nur träumen von der grossen Welt, in der sich sein einstiger Mitspieler bewegt. Eine kleinere Hürde in der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League ist für den FC Basel fast unmöglich. Partizani ist die Nummer 263 der Uefa-Club-Koeffizientenliste. Sogar die Grasshoppers liegen vor den Albanern – obwohl sie seit fünf Jahren nicht mehr europäisch vertreten waren. Alle zehn Schweizer Clubs, die in dieser Liste aufgeführt sind, sind besser klassiert.

Wer auf Youtube die Höhepunkte aus den ersten beiden Saisonspielen von Partizani anschaut, sieht einen grossen Fehler des Goalies Alban Hoxha oder die enge Ballführung des Offensivspielers Stenio Junior. Doch seine Tore erzielte der Brasilianer auch, weil die moldauischen Gegner die noch grösseren Fehler begingen.

Partizani setzte sich gegen Sfintul Gheorghe Suruceni 8:4 durch, so hat sich der Club das Duell mit dem FCB verdient. Erst zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte haben die Albaner eine Europa-Cup-Runde überstanden. In einer Gruppenphase standen sie noch nie.

Beste Offensive der Liga – mit 1,5 Toren pro Spiel

Gegen diese kleine Nummer muss der FCB bestehen. Ein anderer Ausgang wäre für Basel eine Schmach. Und für Partizani eine der grössten Überraschungen der Clubgeschichte.

Diese Geschichte beginnt 1949 im kommunistischen Regime. Der Club unterstand dem Verteidigungsministerium, gute Spieler wurden ins Militär eingezogen, damit sie für den Verein spielen konnten. In den 1990er-Jahren war Partizani der erste albanische Club, der privatisiert wurde. 16 Cupsiege und ebenso viele Meistertitel hat Partizani geholt, den letzten 2019.

In der Conference-League-Qualifikation stehen sie als Dritte der abgelaufenen Meisterschaft. Der albanische Trainer Ilir Daja hat dem Team eine 4-3-3-Grundordnung verpasst. In Abwehr und Mittelfeld spielen Albaner und Nordmazedonier; im Sturm sollen zwei Brasilianer für Tore sorgen. In der letzten Saison hatte Partizani die beste Offensive der Liga – allerdings mit einem bescheidenen Durchschnitt von 1,5 Toren pro Spiel.

Der FCB hat Partizanis Partien in der ersten Qualifikationsrunde vor Ort gesehen. Zudem hat Trainer Patrick Rahmen Videos analysiert. Er sagt: «Partizani ist ein Team, das guten Fussball spielen kann, wenn es Räume hat. Die Mannschaft ist eingespielt und hat einen Plan, zudem ein Kader mit einer guten Mischung aus Erfahrung und Jugend. Diesen Gegner müssen wir ernst nehmen.»

Und bezwingen.

Die möglichen Aufstellungen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.